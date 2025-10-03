爭取軍系支持抗郝？ 鄭麗文倡恢復黃復興黨部

國民黨主席參選人鄭麗文出席「榮光社會工作基金會」慶祝中華民國114年雙十國慶聯誼餐會。（記者陳逸寬攝）

國民黨主席候選人鄭麗文今日下午出席榮光社會工作基金會慶祝國慶聯誼餐會，獲得現場國民黨軍系人士熱烈歡迎，她致詞時承諾，未來要讓每一位台灣人都可以自信大聲的說「我是中國人」，並拜託大家一起併肩作戰，恢復中華民國榮耀，並在2028年撥亂反正，下架民進黨，讓國民黨完全執政，「中華民國萬歲、萬歲、萬萬歲！」

至於支持鄭麗文的榮光社會工作基金會董事長、前國民黨黃復興黨部主委季麟連致詞時感嘆說，他忍不住要跟大家吐嘈，「難怪人家說國民黨內鬥內行」，基金會很早就決定在今天辦這場餐會，現場也可以無條件免費提供給所有軍方校友會團體活動，但沒想到今天的活動曝光後，有好幾個單位針對這場活動有一些「措施」，例如某一位羅姓參選人早上就先舉辦活動，另一位張姓候選人下午也要舉辦活動，還有人說，很抱歉來不了這場活動，因為接到「道德勸說」不要來參加。

請繼續往下閱讀...

季麟連指出，今年8月5日他參加海軍總部音樂會時，一位101歲的老長官抱著他邊流淚邊說，黃復興被裁了，從此就沒有家，直到今天他只要一想到這件事，就會睡不著覺，黃復興黨部在他擔任主委任內被裁撤，「我對不起過去的黃復興，對不起現在的黃復興，真的對不起大家」，但黃復興永遠是黃復興，至於裁撤黃復興這種乾綱獨斷式的決定，由於他的任期在10月6日結束，10月7日後若有機會，他會向大家報告什麼叫做「乾綱獨斷」，並再次說「我非常對不起大家」。

季麟連還說，下了決心並經過大家的指導，「我們終於找到復興崗的女兒，黃復興的女兒，黃埔的女兒，『復興女俠』（指鄭麗文）來帶領大家，一定不辜負3位總統創立黃復興。」

面對其他候選人也在爭取軍系支持，鄭麗文表示，黨內選舉大家爭取選票，這是正常民主政黨應有的現象，因為軍系對國民黨的向心力最強，投票率最高，因此每次黨內選舉都會成為兵家必爭之地，但希望不是只有選舉時才想到他們（軍系），這次自己得到軍系由下而上的支持，國民黨文化正在快速改變，大家主動參與關心她的選舉，重燃對黨的熱情。

對於昨晚辯論會上有候選人主張恢復黃復興黨部，鄭麗文說，黃復興黨部與國民黨密不可分，當初黃復興被裁撤，傷了很多同志的心，軍人最重視榮譽，所以今天不只是要恢復黃復興黨部而已，而是重建光榮，整合組織，讓黃復興真的成為國民黨最強大的隊伍。

至於國民黨候選人郝龍斌昨天說，當選黨主席要邀請羅智強、鄭麗文擔任副主席，鄭麗文表示，大家在選前是一個團隊，選後還是一個團隊，所以職位不是重點，而是大家要一心為黨，希望所有優秀同志未來繼續在黨內扮演積極角色，為黨奮鬥。

此外，針對昨日傳出一份民調顯示鄭麗文大幅領先郝龍斌、羅智強，羅智強今日在臉書發文稱「怎麼會輸給鄭麗文？」並呼籲黨內不要「棄羅保鄭」，鄭麗文表示，剛才她在車上已經看到新聞，並致電羅智強，兩人一起鼓勵、互道加油，羅在電話中再三強調佩服她能有如此的戰果，也超乎羅的預期。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法