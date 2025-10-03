菱傳媒社長承認「獨家」多來自黃國昌！ 李正皓：陳佩琪看1.2億豪宅是不是你給的？

民眾黨主席黃國昌（左）、柯文哲妻子陳佩琪（右）。（資料照）

網路媒體《菱傳媒》涉入民眾黨主席黃國昌「指揮狗仔」爭議後宣布停刊。黃國昌昨被問及此事竟回答「菱傳媒本來就要收攤啊，他們錢早就燒完啦！」對此，名嘴李正皓透漏《菱傳媒》社長陳申青在被台鋼約談時承認菱傳媒絕大多數的獨家、跟拍，都不是「讀者提供」而是來自於黃國昌，並質問菱傳媒揭露陳佩琪看1.2億豪宅的資訊是不是黃國昌你給的？而事發當時黃國昌已經是民眾黨立法委員。

李正皓在臉書PO文表示，根據媒體報導，菱傳媒會關燈是因為大股東台鋼約談社長陳申青後所做的決定，我獨家掌握了這場會議的細節，9月29日下午4點，菱傳媒社長陳申青被菱傳媒大股東台鋼約談，那場會議只有4個人，直接講結論，陳申青在那場會議中向台鋼承認菱傳媒絕大多數的獨家、跟拍，都不是「讀者提供」而是來自於黃國昌。

李正皓指出，黃國昌這條線完全是陳申青單線操作，台鋼完全不知情，也被蒙在鼓裡，也因此台鋼震怒，當機立斷決定菱傳媒停止發稿、結束經營，而隨著這場會議衍伸出來的疑問就是，菱傳媒揭露陳佩琪看1.2億豪宅的資訊是不是黃國昌你給的？而事發當時黃國昌已經是民眾黨立法委員。

李正皓直言，黃國昌，想清楚再回答？當然，要提告李正皓更歡迎，不過你九成九會問A答B，裝死帶過，但今天上午9點王義川會去北檢提告黃國昌與你的狗仔們，告訴狀他看過，很精彩，北檢重大刑案專組等著你。

