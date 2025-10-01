郭台銘總統大選期間也遭跟監？ 林楚茵曬證據：「蕭依依」曾報導郭不公開行程

鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被指控涉及長期指揮狗仔跟拍政敵事件延燒，焦點指向《中央社》前北檢線記者謝幸恩。謝於9月29日請辭並發表聲明，但後續媒體再度揭露其恐涉及以化名「蕭依依」採訪發稿，引發新聞倫理爭議。對此民進黨立委林楚茵表示，昌狗仔受害者名單再+1，郭台銘總統大選期間也遭跟監？

林楚茵在臉書PO文表示，別以為沒有你！昌狗仔受害者名單再+1，郭台銘總統大選期間也遭跟監？黃國昌被踢爆早在2022年就開始指揮狗仔集團「非法跟監」，不分藍綠白，甚至無黨籍郭台銘也在名單內嗎？

林楚茵指出，「蕭依依」這個雙面人，2023年8月報導郭台銘不公開行程，當時郭正準備參選總統，跟監郭台銘也是黃國昌指示？動機又是什麼？這種不公開行程如果不是狗仔跟監怎麼留給「民報」蕭依依獨家？你當時不是在中央社當記者嗎？

林楚茵續指，黃國昌既不是「揭弊」也不是「反蒐證」，根本是把跟監情報當政治交易籌碼，甚至同黨柯文哲、吳欣盈可能都是受害者，踐踏新聞自由，媒體淪為「昌式工具」。

林楚茵直言，黃國昌專業「關燈人」毀了時代力量，菱傳媒也倒在他的嘴裡，「黨狗媒」三位一體的黃國昌竟然厚顏無恥說「菱傳媒」早就經營不下去，被害到失業的基層媒體記者真倒楣，遇到黃國昌「從拿年終變成領資遣費」！

