    首頁 > 政治

    黃國昌狗仔隊涉偷拍潘孟安？ 林楚茵：恐涉違法監視私宅

    2025/09/26 17:19 記者陳政宇／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    媒體今（26日）披露民眾黨主席黃國昌指揮狗仔集團，偷拍跟監綠營政治人物，包括總統府秘書長潘孟安2023年被指控住綠能廠商豪宅，亦出自其手。對此，當時與潘居住同一社區的民進黨立委林楚茵今（26日）質疑，這已不只是政治醜聞，更可能涉及違法偷拍與監視，必須追究法律責任。

    「鏡報」今天報導，黃國昌長期指揮一組狗仔，自2022年起鎖定綠營政治人物跟拍，由一名公營媒體的S姓記者負責召集。

    2023年時任總統賴清德競選總幹事潘孟安，被指控住綠能廠商豪宅；而法院判決書今年證實是國民黨立委王鴻薇助理與媒體記者合作偷拍。據指出，S姓記者當時曾租借該大樓停車位，並提供偷拍照片給同業。

    對此，林楚茵接受本報表示，黃國昌利用媒體的採訪自由跟拍政敵，民眾黨的回應卻未否認跟拍集團的存在，反而還批評媒體「反蒐證」，令人感到非常荒謬。

    林楚茵強調，這不單純只是政治醜聞，更必須釐清錢從哪裡來？以及這樣的跟拍行為，是否涉及違法偷拍或監視行為？這都有法律責任。

    至於潘孟安遭偷拍案，林楚茵說明，該社區完全是私人住宅，警衛系統非常嚴格，若外人或訪賓要進入車道，必須向管理員登記，住戶也要有磁扣，才能開進地下停車場。

    林楚茵直言，這種潛入私宅偷排監視的行為，「某種程度也是滿噁心的，真的是很恐怖！」

