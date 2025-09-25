為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    內政部還原通報時序 9/21就提供花蓮縣府撤離名單

    2025/09/25 16:30 記者鍾麗華／台北報導
    消防署長蕭煥章今（25）日在院會後記者會還原通報時序，他指出，內政部長劉世芳9月20日起親自聯繫花蓮縣長等人4次，民政系統也通知14次、消防署傳真通報10次；此外，建議疏散撤離1837戶名單，9月21日就提供給花蓮縣府。（行政院提供）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，消防署長蕭煥章今（25）日在院會後記者會還原通報時序，他指出，內政部長劉世芳9月20日起親自聯繫花蓮縣長等人4次，民政系統也通知14次、消防署傳真通報10次；此外，建議疏散撤離1837戶名單，9月21日就提供給花蓮縣府。

    蕭煥章解釋，22日舉行2次工作會報，內政部民政司也通報花蓮縣府，下午3時行政院長卓榮泰與總統賴清德也到應變中心與相關縣市首長視訊通話；23日上午4時，氣象署發現堰塞湖地帶下起豪雨，水位急速上升，經召開緊急會議後，23日上午5時30分正式提出警訊，並通報縣政府與相關部會，6時起包括細胞簡訊、電視、廣播插播等都不斷進行。

    蕭煥章說，在22日、23日早上國軍都有出動支援，23日有10車、103位國軍支援民眾疏散撤離，當地消防與警察也不斷聯繫並待命。雖然23日清晨6時起就發布細胞廣播、電視、廣播插播警示，不過，23日災難發生前的上午，因為花蓮當地的村裡廣播有問題，所以也出動警車廣播以及消防分隊的車輛巡邏廣播。

