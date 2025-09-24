為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國台辦嗆台灣是中國一部分無權加入ICAO 立委：兩國互不隸屬

    國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    2025/09/24 12:23

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國參議員克魯茲致函美國國務卿魯比歐和交通部長達菲，希望讓台灣加入國際民航組織（ICAO），外交部長林佳龍日前表達感謝，並痛批「中國阻撓台灣參與國際民航組織，已對全球飛行安全造成潛在風險」。中國國台辦今日聲稱，台灣作為中國的一部分，無權加入國際民航組織；立委強調，中華民國比中華人民共和國更早存在，兩國之間互不隸屬

    國台辦發言人陳斌華在例行記者會宣稱，關於「台灣地區」參與國際組織包括國際民航組織活動議題，我們立場是一致的、明確的，即必須​​依照「一個中國原則」處理。台灣作為中國的一部分，無權加入國際民航組織。

    陳斌華嗆聲，民進黨當局勾連外部勢力，編造各種理由要求參與國際民航組織大會等活動，真實目的是挑戰國際社會堅持「一個中國原則」的基本格局，其政治伎倆和挑釁行徑必將遭到堅決挫敗。

    民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，中共認為世上只有一個中國，中華民國不存在，但實際是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。台灣加入國際民航組織符合全世界的利益，中共只想否決台灣加入國際組織，然後消滅中華民國。

    賴瑞隆批評，中共不願傾聽台灣人民心聲，類似衝突就會不斷發生，這是最大的問題所在。中華民國比中華人民共和國更早存在，兩國之間互不隸屬，中共一直都不願意面對現實。

    他強調，如果中國不願正視事實，一心只想併吞台灣，一心只想消滅中華民國，只會造成全世界的緊張，包括美國、歐盟、日本等民主國家，都支持台灣不挑釁且務實的做法，德不孤、必有鄰，台灣只要持續走在民主人權道路上，將會得到更多國家支持，加入國際民航組織是早晚的事。

