    不回應前助理涉跟拍、回捐薪水？ 黃國昌反批綠媒陪秀下限

    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    2025/09/24 11:56

    〔記者林哲遠／台北報導〕媒體人溫朗東、詹凌瑀昨揭露，去年跟拍綠委王義川涉案人，其中一名為民眾黨主席黃國昌在2016年競選汐止立委時的政治幕僚李郁衿，而李還身兼黃國昌妻子高翔的閨蜜、孩子家教；網紅四叉貓昨也發現李郁衿領了黃國昌33萬薪水，又同時有一名同名同姓的人捐給黃10萬元，懷疑有「回捐薪水」之嫌。對此，黃今日受訪時反批，「綠媒」、「王義川秀下限」。

    黃國昌批評，詹凌瑀是以前時代力量一個幹部的太太，「她黑我已經不是第一天發生了，利用她自己在媒體的職位黑我、黑很久了，沒有什麼回應的必要。」

    針對偷拍王義川的李郁衿遭揭露是他長期幕僚，黃國昌痛批，王義川在那邊秀下限講一堆蠢話，結果一堆綠媒陪著他玩了三天，搞不出什麼名堂來，今天還要繼續搞，「我根本懶得理王義川，民進黨不是手上握一堆國家機器嗎？想用國家機器搞不動，現在派出王來潑髒水，我哪有那麼笨！」

    此外，媒體追問，四叉貓發現李郁衿2016年在任職黃國昌立委幕僚期間，涉嫌回捐10萬元給黃國昌。黃國昌又批，對於這種噁心的變態，講的話自己是不會理會他的。

    由於黃國昌始終不正面回應李郁衿是否為他的昔日助理，面對媒體最後追問，黃國昌重申，綠媒要繼續陪王義川秀下限是你們的自由，自己不會隨你們起舞。

