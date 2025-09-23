IORG報告：中國操弄「台灣失敗論」削弱我民心 建構接受中國世界觀

台灣資訊環境研究中心（IORG）23日舉行「台灣失敗論」研究報告發布及回應記者會，IORG共同主持人游知澔（右起）、中央研究院政治學研究所助研究員顏維婷、國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員李冠成。（記者陳逸寬攝）

2025/09/23 13:54

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣資訊環境研究中心（IORG）今（23）日發布最新研究報告「台灣失敗論與民主信心的危機」，共同主持人游知澔指出，「台灣失敗論」是一套長期結合時事、宣稱台灣弱小無能、必定失敗的資訊操弄論述，目的在削弱民眾信心，使人認為必須依靠他國甚至接受中國。

游知澔指出，報告提出4項主要觀察，第一，台灣失敗論透過外交、國防、民生與民主等面向傳播，持續營造台灣無法自主的印象；第二，調查顯示，雙重認同、對中經濟樂觀、政治效能低落以及討厭執政黨的群體，較易接受這類說法；第三，長期傳播反映出台灣社會的集體心理，包括缺乏自信、危機教育不足與認同矛盾；第四，這套世界觀呼應中共宣傳，將「接受中國」塑造成台灣問題的解方。

他說，相關論述常結合特定時機，例如漢光演習或重大選舉，在資訊環境中傳播，製造偏頗的負面印象。其主要傳播者分為四類：台灣部分政治人物與名嘴、疑似有組織操控的網路帳號、中共地方及國際傳播機構，以及中共中央層級的黨政軍單位與官媒。報告也揭露，中共宣傳經常引用台灣在野政治人物言論，甚至直接內化特定用語，用以拉近距離並污染公共討論。

IORG去年透過全國民調發現，46%民眾對台灣經濟與國家安全前景悲觀，雖不必然支持台灣失敗論，但屬於潛在受眾。分析也發現，TikTok使用者對中國好感度更高，也更傾向接受經濟面向的失敗論。游強調，這些操作利用焦慮與無力感等情緒，讓民眾更易被誤導，並為中共分化台灣創造有利條件。

對於因應之道，IORG建議行政部門強化資訊治理與開放資料品質，教育體系推動資訊判斷教育；國會則應完善平台治理法制、推動開放國會；民間亦應深化跨領域研究並推動公民教育；公民本身則應提升數位素養，「以事實為基礎」參與公共討論，共同鞏固民主韌性。

