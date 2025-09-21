蘭陽女中合影賴清德遭小草出征 林智群：見貪污犯喊清白才奇怪

總統賴清德前往宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日」活動，不少學生向總統要求合影。（民眾提供）

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德19日前往宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日」活動，現場除視察防災演練，也與學生親切互動並合影留念。不過，學生將合照上傳社群後，竟遭部分民眾黨支持者出征嘲諷。對此，律師林智群直言，學生見到總統開心合照很正常，「有些人看到貪污犯很開心喊清清白白，才奇怪吧！」。

林智群昨（20）日發文表示，賴總統去蘭陽女中視察，學生希望可以跟總統合照，總統徵得老師同意後與學生自拍合影，但照片曝光後，卻有網友留言嘲諷，稱學生要好好唸書，不要沾政治。

林智群直言，講得好像你自己學生時代很認真唸書一樣。原來跟總統合照就是沾政治啊？你以前念國立編譯館的書時，參加反共演講比賽、寫蔣公要空格時，就已經是政治了好不好！看到總統感到開心想合照很正常，有些人看到貪污犯很開心喊清清白白，才奇怪吧！

貼文曝光後引發網友熱議，紛紛留言表示「生活即是政治，生活中哪些事物都不關於政治的」、「噁心的網友（鐵定是藍白），以前學生在國慶日還要被強迫去排字，這才是強迫學生沾政治」、「如果是白藍政治人物去跟學生合照，他們就會讚說沒架子、很親民、很可愛之類，雙標不是一天兩天的事情了」。

巧合的是，前台北市長柯文哲15日獲北院裁定維持7000萬元交保時，法院外支持者「小草」們高喊「柯文哲清清白白」，聲音甚至傳進法庭，導致審判長一度中斷說明並警告。此事也被網友搬出來對比，嘲諷小草對柯文哲「火山孝子」般的支持不嫌過分，卻反過來攻擊學生與總統合影，「去北檢北院前面喊清清白白的應該也不少是學生吧，自己當火山孝子就可以，別人和總統合照就不行？」、「有毛病哦，草都可以去跪土城外，人家同學拍照關酸民什麼事」。

