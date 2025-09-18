從AIT到徐國勇 梁文傑用歷史文件道破一件事

陸委會副主委梁文傑（見圖）今在記者會中詳述相關歷史文件與脈絡，並強調從「開羅宣言」、「波茨坦宣言」，到聯合國2758號決議案等文件出現時，中華人民共和國都不存在，所以台灣不可能是屬於中共的。（記者林哲遠攝）

2025/09/18 18:24

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨秘書長徐國勇近日表示，蔣介石代表同盟國接收台灣，所以沒有台灣光復節。陸委會副主委梁文傑今在記者會中詳述相關歷史文件與脈絡，並強調從「開羅宣言」、「波茨坦宣言」，到聯合國2758號決議案等文件出現時，中華人民共和國都不存在，所以台灣不可能是屬於中共的，且中華民國已建國114年，與中華人民共和國互不隸屬是事實。

美國在台協會（AIT）近日表示，「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，均未決定台灣最終的政治地位，並獲美國國務院背書。對此，梁文傑指出，AIT的論述是重申立場，跟我國政府對於聯合國2758號決議案的立場是一樣的，聯合國2758號只處理中國代表權問題，並沒有處理台灣地位問題、也沒有確認台灣是屬於中華人民共和國管轄範圍，與台灣立場向來一致。

針對徐國勇直言「台灣光復節不存在」，梁文傑則認為，歷史的詮釋大家各自有不同的觀點，而徐國勇所引用的2份文件也都是真實的。他進一步說，首先是二戰後駐日同盟國最高司令部所下的一號文件，要求日本政府下令各地日軍向當地盟軍投降，日本也依此文件，在中國戰區向蔣介石投降，不過中國戰區又分為15地，台澎屬於其中之一，因此日本在台澎則是向當時的台灣行政長官陳儀投降。

梁文傑表示，再者，蔣介石在1949年1月時有一份文件中表示，台灣在「對日和約」前還是託管地，這份文件在國史館，但歷史文件有各自解讀。

他強調，對政府而言，「開羅宣言」、「波茨坦宣言」等二戰文件在簽署時，只存在中華民國，中華人民共和國尚未建立，當時在台日軍是向中華民國在台代表投降，中華民國軍隊也是因此來台接收，整件事情與中華人民共和國毫無關係。

梁文傑重申，中華民國建國以來已114年，與中華人民共和國互不隸屬，就是目前的事實、也是政府堅持的基本原則，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，且持續存在。

此外，梁文傑補充，蔣介石在1949年1月的文件中說道，台灣在「對日和約」談完前還是託管地，亦即蔣介石也認為，光是「開羅宣言」、「波茨坦宣言」是不夠的，還是要有對日和約」。對政府來說，這些都是歷史詮釋問題，無論這些文件效力如何，這些宣言出現時中華人民共和國都不存在，所以台灣不可能屬於中華人民共和國。

