為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    官邸餐敘綠委憂關稅談判 賴清德舉經濟指標「大家要有信心」

    立法院新會期將開議，兼任民進黨主席的總統賴清德12日晚間設宴，邀請黨籍立委餐敘。（記者方賓照攝）

    立法院新會期將開議，兼任民進黨主席的總統賴清德12日晚間設宴，邀請黨籍立委餐敘。（記者方賓照攝）

    2025/09/12 22:13

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期將於下週五（19日）開議，兼任民進黨主席的總統賴清德分四批宴請黨籍立委，今（12日）晚舉行最後一場。據轉述，多位立委席間反映基層對台美關稅談判的焦慮，賴清德以股市和失業率狀況向大家喊話，要對台灣的經濟有信心，並強調未來施政重點包括更強的國防國安、更好的經濟發展及更全面的社會投資與照顧，獲得與會立委一致認同。

    賴總統今晚在行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及行政院秘書長張惇涵陪同下，邀請吳思瑤、郭國文、陳亭妃、賴瑞隆、陳素月、王定宇、王美惠、黃捷等立委在官邸餐敘。飯局自晚間6時開始，立委約於8時20分左右陸續離開。

    郭國文會後受訪說明，立法院現況確實有諸多挑戰，立委關心許多民生議題，特別是關稅處於未確定狀態下對產業造成的衝擊；賴清德則回應，政府相關預算很早之前就已備妥，美方4月2日宣布的2天內就提出因應方案，目前的一些經濟指標都相當不錯，不論是股市突破2萬5000點，或是失業率創下新低，大家對現在的經濟要有信心。

    針對卓揆明天將邀集各縣市首長商談財劃法，吳思瑤則說，餐敘並未談及財劃法或縣市磋商等議題，因為大家都相信行政院已做好充足準備；與會立委也肯定內閣新團隊上任後，在輿情應對和政策溝通上更為精準快速，同時也感受到在民進黨秘書長徐國勇加入後，整個黨中央動起來，新會期當然有很多挑戰，但相信能正向發展。

    吳思瑤表示，賴清德再次強調，身為國家元首、治理者，有責任讓人民知道國家目標，未來施政重點包括更強的國防國安、更好的經濟發展，以及更全面的社會投資和照顧；在場立委也非常認同「民生優先、照顧優先」的方向。

    話鋒一轉，深耕文化領域的吳思瑤分享，她向賴清德提出多項文化政策建言，並獲得正面回應。賴清德強調，台灣一方面要反制中國滲透，另方面更要強化國家的自我認同，對外打造強大的國家品牌；賴也回顧推動文策院、文化基本法、設計研究院等文化政策的過程，對文化的扶植充滿熱情。

    吳思瑤席間邀請賴清德出席今年的故宮100年活動，因為故宮國寶正在捷克展出，期間承受中國打壓，但這可看出故宮經過台灣的文化視野，再次詮釋故宮精神，這也是不同於兩岸三地故宮的獨特之處。郭國文也說，故宮在台灣落地生根這麼久，已經台灣化，今年的100週年應該要有新的詮釋。

    立委郭國文、吳思瑤接受媒體採訪轉述餐敘談話。（記者方賓照攝）

    立委郭國文、吳思瑤接受媒體採訪轉述餐敘談話。（記者方賓照攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播