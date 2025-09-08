中共閱兵習普同框 安倍昭惠稱恐怖景象：台日應攜手努力和平

安倍昭惠（中） 與台灣捐日稻米訪團會面。（記者吳哲宇攝）

2025/09/08 16:13

〔記者吳哲宇／福岡報導〕中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京和朝鮮最高領導人金正恩，3日共同出席中共抗戰勝利閱兵儀式，對此日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今日表示，這個景象讓人感到有點恐怖，不知道世界會往哪個方向發展。但即便如此，日本和台灣屆時也應該攜手合作，一起為世界和平共同努力。

因應日本缺米且米價上漲，印太戰略智庫執行長矢板明夫等人組織活動，預計捐贈20噸「台南11號」稻米給日本山口縣、石川縣的中小學，並在今天率團啟程，包括擔任團長的前衛生署長塗醒哲、台日產經友好促進會會長葉建揚、台日交流高座之友會會長何敏豪、亞細亞智慧財產保護公司董事長檀上典子等人隨行，一行人並在今天中午與安倍昭惠共進午餐。

安倍昭惠表示，在日本最困難的時候，台灣將「台南11號」台灣米帶來日本，對她本人，和日本的小朋友來說，都非常感動。

安倍昭惠提到，她過去多次拜訪台灣，這個月也將在安倍晉三生日當天，出席台灣政治大學成立的安倍晉三研究中心揭幕儀式，她已感覺與台灣的關係就像家人一樣。

安倍昭惠另指出，她先前會與普廷見面，是以普通民眾身分與之交流，希望促進世界和平。但她前幾日在電視上看到中國在天安門舉行大閱兵，習近平和普廷兩個人站在一起，讓人感到有點恐怖，不知道世界會往哪個方向發展。即便如此，日本和台灣屆時也應該攜手合作，一起為世界和平共同努力。

根據日本官方8月數據，7月米價年漲90.7%，雖漲幅已較前幾個月放緩，但今年夏天天氣過熱，導致稻米產量預估將進一步下滑。矢板明夫表示，此次採購20噸的台灣米「台南11號」，其中10噸會捐給安倍晉三的家鄉山口縣，10噸捐給八田與一的家鄉、也是去年能登半島地震受災的石川縣。這些白米份量，可以供兩個縣的20多萬小中學生、老師吃一頓營養午餐，相信這也是宣傳台灣米的機會。

