賴清德全國座談播政績影片 知情人士：媒宣費被刪多元通路宣傳

賴清德結束黨員座談，離開七堵慶濟宮時，與民眾一一擊掌。（記者陳逸寬攝）

2025/09/06 18:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨今（6日）由兼黨主席的總統賴清德領軍，啟動全國22縣市巡迴座談，賴清德首站到「台灣頭」基隆登場，據了解，賴清德在七堵與地方民意代表餐敘座談，期間播放一部政績影片。知情人士表示，過去一年多來有太多政策及政績，都被在野黨不斷發動的政治攻防淹沒，再加上各部會媒宣費被刪減，在資源有限下，用多元的通路宣傳。

據了解，影片內容從賴清德搭乘高雄捷運開始，到行政院長卓榮泰開箱中央興建的萬華社宅，講述政府過去一年民生相關政績，整體是利用交通部以及內政部過去製作的政策影片來「二創」，旁白配音的則是行政院發言人李慧芝。

知情人士指出，過去一年多來有太多的政策及政績，都被在野黨不斷發動的政治攻防淹沒，再加上在野黨特別挑出行政院以及各部會媒宣費大規模刪減，向國人說明政策的能量嚴重不足，也大幅降低導致國人對於政府政策政績的了解。

該名人士說，在資源有限的窘迫狀況下，連政府釋出的利多消息都難以傳遞，例如總統週五公布的貨物稅條例，2000cc以下小客車可以減稅5萬元，再加上汰舊換新的5萬元減免，等於減免10萬貨物稅。儘管財政部積極以圖卡、新聞稿宣傳，但還是有不少車商不清楚。

他強調，預算遭刪減8個多月來，執政團隊持續探索新方法來宣傳，希望能夠在資源有限的狀況下，用多元的通路來告訴大眾，政府有什麼樣的作為，做了多少事。

賴清德赴七堵慶濟宮參香、與黨員座談，與民進黨祕書長徐國勇、副秘書長何博文、立委王正旭、基隆市副市長邱佩琳、慶濟宮主委柯金標等人和廟方人員合影。（記者陳逸寬攝）

民進黨祕書長徐國勇（左2）陪同出席七堵慶濟宮黨員座談。（記者陳逸寬攝）

