中生在台遭「美人計」策反洩情資? 他揭中國國安部荒謬疑點：假案機率高！

中國國安部4日披露數起台灣間諜案，其中一起涉及18歲中國留學生，在台邂逅大他16歲的「學姊」，回到中國後被策反，洩漏中國國防軍工領域的情報。示意圖。（資料照）

2025/09/05 00:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕九三閱兵剛結束，中國國安部（4日）就揭露數起台灣間諜案，其中一起涉及年僅18歲中國留學生，在台灣遭美人計策反，洩漏近百份有關中國國防軍工領域的情報，經查該名「學姊」實際是情報機關人員。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，以他過去在中國多年的採訪經驗，國安部說的這起案例很有可能是「假案」，因為無法解釋的點實在太多。

矢板明夫4日深夜在臉書分享中國國安部同日在微信公眾號的通報，「中國的國家安全部的公眾微信號，公布了近期破獲的幾起間諜案。其中有一起，是曾經來台留學的中國留學生遭『美人計』策反洩密的案例，這名年僅18歲的中生與比他年長16歲的『學姊』交往，期間向對方洩露近百份國防科研機密，最終落網被捕。《北京日報》等中國媒體報導了這件事，一名18歲的中國人『小哲』，以交換生身分赴台灣一所大學學習，在一次聚會中，結識了一名自稱『學姊』的女子，對方主動接近並頻頻示好，刻意營造『曖昧氛圍』，經常約小哲逛街、吃飯，漂泊在外的小哲越來越依戀『學姊』，很快兩人開始交往。」

請繼續往下閱讀...

「報導指出，小哲返回中國後，進入一處涉密重點實驗室工作，而這名『學姊』以關心其行蹤、學業為由，多次要求他拍攝實驗室現場，或分享最新研究成果。但不久後，對方索取的內容從一般資訊，逐漸升級為實驗數據和科研機密，小哲曾試圖脫身，卻被『學姊』用已經洩密為由，對其恐嚇，他無奈只能繼續配合。報導表示，中國國安機關調查發現，所謂『學姊』實為境外間諜情報人員，比小哲年長16歲，她以美人計長期操控小哲，導致他洩露國防軍工領域近百份情報，並獲取報酬4.5萬人民幣（約19萬台幣），最終小哲被捕。」

矢板明夫吐槽，「這篇稿子的內容過於離奇，該詳細的地方不詳細，沒必要詳細的地方非常詳細。讓人讀完之後，只記得『間諜學姊比小哲大16歲』，竊取機密的方法、對國家的危害、如何被偵破等，都語焉不詳。讓人覺得十分不真實。我如果是報社編輯的話，這種稿子一定會退回去，讓記者重寫。」

「首先，讓人產生疑問的是，在中國要想進入涉密重點實驗室工作的人員，一定要通過嚴格的政治審查。剛從台灣留學回來的人是非常難被錄取的。另外，在中國涉密工作人員的手機、電腦通常被監視，不知道這位小哲是用什麼方式將近百份的國防軍工情報傳給學姐的。還有就是，近百份機密情報僅獲得了19萬台幣的報酬，平均一份不到2000元，這個價格也未免太便宜了吧？」

最後矢板明夫直言，「根據我在中國採訪的經驗，我認為這個案例，很可能是中國官方為了宣傳防諜意識，弄出來的假案。這位小男生工作的部門也許和軍方有一點點關係，但根本算不上什麼特殊單位。中國的國安部門把一對情侶之間的書信郵件往來，硬說成是竊取國家機密，把女朋友資助小男友的零花錢，說成了間諜的報酬，屈打成招。在中國的國安部門破獲的所謂間諜案件，大部分都是這種冤假錯案。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法