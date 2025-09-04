為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    勸進趙少康、管中閔參選黨主席？朱立倫：盼眾望所歸的人領導

    國民黨主席朱立倫未正面回應有無勸趙少康、前台大校長管中閔參選國民黨主席。（記者王藝菘攝

    國民黨主席朱立倫未正面回應有無勸趙少康、前台大校長管中閔參選國民黨主席。（記者王藝菘攝

    2025/09/04 19:57

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天下午發文宣布，已頒發中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康、前台大校長管中閔。國民黨主席選舉參選人本月中旬領表登記，依規定參選人必須曾經擔任過中評委、中央委員或中常委，朱立倫這個動作被聯想賦予趙、管兩人取得參選資格門票。朱立倫今晚出黨「二戰勝利暨台灣光復80週年紀念酒會」時受訪說，大家希望眾望所歸的人來領導國民黨，目前努力還在持續中，他感謝趙、管兩人願意與國民黨一起努力，至於後續發展大家再等待一下、要有耐心，相信最後一定會由眾望所歸的人來領導。

    對於媒體詢問外傳他勸進趙少康、郝龍斌等人參選黨主席，朱立倫沒有正面回應，只說，他一再的公開說，希望黨由眾望所歸的人來領導，而且會努力到最後一分鐘，對於所有對藍營支持者以及台灣民眾來說，還是希望國民黨能在2028年重返執政，所以此時黨內一定要團結一致、穩住陣腳，國民黨一定要走正確路線，而且與台灣主流民意相結合，同時「藍白合」也絕對不能改變，這是重要的方向目標，還持續努力當中。

    朱立倫還說，感謝趙少康與管中閔願意與國民黨一起努力，至於後續大家再等待一下，要有耐心，既然中常會已經決定延後2週領表登記，大家應再稍有耐心一點，相信最後一定會由眾望所歸的人來領導。

    此外，朱立倫說，舉辦紀念酒會的目的是希望大家共同紀念對日抗戰與二戰勝利、台灣光復，提醒大家一定要正確認識歷史，國民黨與中華民國政府領導抗戰成功，這個歷史不容被竄改扭曲，既然政府不做紀念，民間與在野黨就應該全力紀念慶祝，讓國際友人一起參與，希望大家重視和平，讓和平永遠在世界存在。

    有記者提到，昨天中國閱兵活動中，中國國家主席習近平與現場貴賓對話被錄音到觸及更換器官，國際媒體關心中國器官來源不明等人權議題，朱立倫說，他沒有聽過這個議題，所以無法回答。

    前台大校長管中閔出席國民黨舉辦的114年二戰勝利暨台灣光復八十週年紀念酒會。（記者王藝菘攝）

    前台大校長管中閔出席國民黨舉辦的114年二戰勝利暨台灣光復八十週年紀念酒會。（記者王藝菘攝）

