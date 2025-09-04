黃國昌紅到對岸?中國正妹跳舞狂喊「這句話」 網友看傻眼

網路流傳中國「團播」直播中，女主播們跳舞狂喊「國昌哥哥帥」、「國昌哥哥腹肌有八塊」影片，引發熱議。（擷取自Threads）

2025/09/04 18:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，再度衝高網路聲量，日前他受邀參加水上活動，脫去上衣露出腹肌也引起話題。沒想到，近日網路竟流傳中國「團播」直播中，女主播們跳舞狂喊「國昌哥哥帥」、「國昌哥哥腹肌有八塊」影片，引發熱議。

據了解，「團播」是中國直播業的一種新模式，由4到8位主播在同一個直播間，進行才藝表演、互動等，並由主持人控場，觀眾可透過打賞決定主播排名和PK結果，或是要求主播們喊出特定口號。

筆名「人渣文本」的作家周偉航，近日在Threads上分享一段中國「團播」內容，只見數名女主播們在影片中齊聲高喊「國昌哥哥我們來接你了！」「好帥好帥，國昌哥哥腹肌有八塊」、「國昌哥哥真的好哇賽」等詞，並配合節奏律動。

影片曝光後引發網友熱議，紛紛留言表示：「對於製作這種變態視頻，我太太非常不高興」、「這是什麼啦」、「趕快接走」、「笑到瘋掉」、「每次滑到都要跳下來看一遍 我的朋友們也該看一下」、「國昌哥哥要跪鍵盤了」、「為什麼一直刷到 笑死」；另外還有網友分享另一版本，該版本中主播們改喊「離譜、離譜，國昌哥哥真的好離譜！」

