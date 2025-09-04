賴清德「霸道總統」圖卡爆紅！林俊憲：宣傳政績不用客氣

兼任民進黨中常委的立委林俊憲。（資料照）

2025/09/04 18:27

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨在大罷免後強化宣傳策略，有網友發揮創意、將總統賴清德繪製成「霸道總統」的政策圖卡，KUSO風格引發網路熱烈迴響。對此，兼任民進黨中常委的立委林俊憲今（4日）表示，民進黨執政提供各類族群許多福利補助，既然做了就不該客氣，要勇於讓更多人了解真相，這才是對國民黨抹黑最有利的反擊。

林俊憲受訪直指，「霸道總統」系列得到很好的評價，這是政黨在宣傳上的競爭，國民黨搞了一個「萊爾校長」散布不實言論，還把它包裝得很精美；民進黨執政做了那麼多事，就要讓更多人來了解真相，包括對兒童、年輕人、學生及老人的相關照顧，台灣是一個幸福的國家，政府給予非常多福利和補助，要讓民眾知道，這是過去在馬政府執政時代所沒有的。

林俊憲說，因為這幾年國家經濟發展，政府稅收多了，所以可以做更多長照，可以有更多福利補助，這些既然做了，民進黨應該不客氣，將政績透過「霸道總統」系列讓更多人來了解，這是民進黨由過去的失敗中所檢討出來，既然有做，應該要勇於讓更多人了解真相，這才是對國民黨抹黑最好、最有利的反擊。

至於國民黨推出「萊爾校長」募款小物，林俊憲批評，國民黨認定「萊爾校長」宣傳片，在大罷免時達到非常好的效果，現在竟然還利用「萊爾校長」募款，就讓他們繼續沉迷、自high。但林也提醒，民進黨在宣傳上要了解有什麼做不好，若是發現對手有做得比較好的地方，就更應該要檢討精進。

