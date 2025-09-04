柯文哲嗆要推「當司法官先關1週」 網酸：不如推動貪汙除罪化

柯文哲喊要推動「考上司法官先關1週」。（記者劉信德攝）

2025/09/04 21:48

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，唯二在押的被告前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇羈押期限將於10月1日屆滿，合議庭今天（4日）提訊2人進行延押訊問，柯文哲竟在庭上說，以後出去要推動「考上司法官先關一週」，讓這些人知道什麼是羈押禁見。

柯文哲今天在延長羈押庭上再次控訴自己遭羈押一年遭受不公平待遇，身邊的人只因為「資助」民眾黨就被傳訊、折磨、修理，甚至有人家破人亡，檢方查了一年什麼都沒查到，民進黨沒有想到民眾黨「那麼窮、那麼乾淨」，整件案子就只是為了對付他一人。柯文哲還撂話，出去以後一定要推動一件事，就是考上司法官先去關一週，讓他們知道什麼是羈押禁見。

對此，律師林智群在臉書發文吐槽，要也是立法「選上民意代表或縣市長，先關一個月，這樣他們才不敢亂收錢！阿北也可以這樣說，『錢放我口袋裡，監督更有力』」。臉書粉專「柯粉的超譯天地」也酸，「你不如推動貪汙除罪化，市政府開放送錢給公務員，這樣你就真的很乾淨了！騎飛輪收300萬說成『那就是要給我的錢』，收妙天1000萬，邱佩琳轉交600萬，（和泰大金會長）蘇一仲、（東森集團創辦人）王令麟等人作證捐款，還死不承認收了小沈1500，好乾淨！」

網友紛紛留言，「為什麼要把事情搞得這麼混亂呢？坦白說出錢財的來處和去處，為什麼可以收到這麼多錢，交代清楚不就好了嗎，偏要拉著一群無腦雜草陪葬嗎！」、「他乾脆推貪污除罪化不是更簡單明瞭」、「看來快要撐不住了」、「違法貪污還這麼囂張，無恥」、「整天異想天開，完全不檢討自己」、「這就是智商157推出來的邏輯」、「到目前為止，柯都不認為他收錢是貪污，送錢給他是合理！很奇怪的價值觀」、「最高明的騙子就是連自己都騙」、「真的好乾淨，乾淨到連會計師都做假帳了，帳目還是無法平衡」。

