    首頁　>　政治

    網友不認同黃國昌對警勒頸沒惡意 北市警重申：全案會移送檢方偵辦

    北市中正一分局督察組長陳育健遭黃國昌勒頸。（記者王冠仁翻攝）

    2025/09/01 11:16

    〔記者王冠仁／台北報導〕台灣民眾黨日前未經合法申請舉辦「司法改革公民走讀」活動，期間卻與維安警方發生推擠衝突，民眾黨主席黃國昌甚至涉嫌對北市警中正一分局督察組長陳育健勒頸。雖然陳沒提告，黃國昌也說沒有勒頸，是「手放在肩膀上」，但引來許多網友不滿，認為如果是一般人觸碰執勤官警早就被法辦；對此，台北市警局今天再次表示，全案會函送檢方偵辦。

    陳育健表示，當時他在現場執行維安勤務，黃國昌原本手搭在他的肩頸部，但黃要拿麥克風時，他確實被黃的手臂勾住，喉嚨部位也有被碰到。但他認為黃國昌沒有要惡意，應該是因現場推擠混亂所致，並不會對黃提告傷害。

    台北市警局對此表示，尊重陳員提告傷害與否的權利；但在此次活動中，黃涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，警方近期將檢視、釐清相關蒐證影像事證，移送檢方偵辦。

    一名熟悉陳抗勤務的警官表示，陳抗現場群眾群情激憤，過去經常發生群眾與維安警方推擠拉扯，導致員警受傷的情況。不過，通常警方會考量，若當下立刻將民眾依妨害公務現行犯逮捕，恐怕會激化其他民眾的情緒，造成更嚴重的衝突事件，因此通常會採蒐證、事後傳辦的方式來究責。

