    首頁　>　政治

    黃國昌昨會面谷立言 提及高關稅衝擊台灣中小企業

    民眾黨主席黃國昌昨日與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面。（翻攝民眾黨臉書）

    民眾黨主席黃國昌昨日與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面。（翻攝民眾黨臉書）

    2025/08/27 14:22

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌昨日與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，黃國昌強調，高關稅已對台灣中小企業造成嚴重衝擊，但執政黨不僅缺乏與民眾的溝通，國會至今對談判進展更是一無所知，民眾黨希望能盡快有明確結果，讓中小企業能及早因應，減少可能的傷害。

    民眾黨在臉書發文指出，民眾黨主席黃國昌昨日與美國在台協會谷立言處長會面，雙方針對國防韌性、台美關稅、司法改革及國內政治議題交換意見。

    民眾黨續指，本黨向來秉持財政紀律，並嚴格監督政府，創黨主席柯文哲是首位主張國防預算應達 GDP 3%的總統候選人，民眾黨支持必要的國防投入，但唯一的堅持是錢應該用在對的地方。台灣正面臨兵源不足的危機，軍人加薪法案卻未編入明年度中央總預算，執政黨是否真正重視國防，令人憂心。

    民眾黨也提及，為了實現真正的司法公正，恢復台灣人民對於司法的信任，本黨將持續推動司法改革，繼續把人民放在第一位，堅守清廉、專業與務實，守護台灣的未來，感謝美國在台協會此次的交流互動，民眾黨將持續推動國防韌性，守護我們珍視的自由民主制度。

    熱門推播