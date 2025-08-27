AIT證實谷立言會晤黃國昌 釋出合照有「亮點」

美國在台協會今日稍早PO出谷立言與民眾黨主席黃國昌的合照，網友看到貼文後紛紛留言。（圖擷取自美國在台協會AIT臉書）

2025/08/27 14:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）本週一（25日）在官方臉書接連PO出處長谷立言（Raymond Greene）與國防部長顧立雄、國民黨立委會晤的照片，討論美台防衛合作。美國在台協會今日稍早PO出谷立言與民眾黨主席黃國昌的合照，網友看到貼文後紛紛留言嘲諷。

美國在台協會今日稍早PO出谷立言與黃國昌的合照，黃國昌的表情與谷立言的笑容形成強烈對比，美國在台協會在貼文中表示「AIT處長谷立言與民眾黨主席黃國昌會面，討論美國與台灣在經濟、防衛及全社會韌性等議題上的合作。美國致力與民眾黨及台灣跨政治光譜的領袖互動，以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。」

不過網友們看到貼文後似乎不關心兩人談了甚麼，而是注意黃國昌的表情，先後在下方留言嘲諷黃國昌，「兒子美國籍，看來資料都在別人手上，乖得跟什麼一樣，脾氣變好了，口水都自己吞了」、「處長辛苦了，跟垃圾一起照相應該很不舒服吧」、「好抒壓的照片，表情說明了一切」、「有沒有直播，沒有直播就是黑箱啊」、「左邊那個是在結什麼屎臉」、「美國爸爸跟美國人的爸爸」。

