為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    AIT證實谷立言會晤黃國昌 釋出合照有「亮點」

    美國在台協會今日稍早PO出谷立言與民眾黨主席黃國昌的合照，網友看到貼文後紛紛留言。（圖擷取自美國在台協會AIT臉書）

    美國在台協會今日稍早PO出谷立言與民眾黨主席黃國昌的合照，網友看到貼文後紛紛留言。（圖擷取自美國在台協會AIT臉書）

    2025/08/27 14:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）本週一（25日）在官方臉書接連PO出處長谷立言（Raymond Greene）與國防部長顧立雄、國民黨立委會晤的照片，討論美台防衛合作。美國在台協會今日稍早PO出谷立言與民眾黨主席黃國昌的合照，網友看到貼文後紛紛留言嘲諷。

    美國在台協會今日稍早PO出谷立言與黃國昌的合照，黃國昌的表情與谷立言的笑容形成強烈對比，美國在台協會在貼文中表示「AIT處長谷立言與民眾黨主席黃國昌會面，討論美國與台灣在經濟、防衛及全社會韌性等議題上的合作。美國致力與民眾黨及台灣跨政治光譜的領袖互動，以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。」

    不過網友們看到貼文後似乎不關心兩人談了甚麼，而是注意黃國昌的表情，先後在下方留言嘲諷黃國昌，「兒子美國籍，看來資料都在別人手上，乖得跟什麼一樣，脾氣變好了，口水都自己吞了」、「處長辛苦了，跟垃圾一起照相應該很不舒服吧」、「好抒壓的照片，表情說明了一切」、「有沒有直播，沒有直播就是黑箱啊」、「左邊那個是在結什麼屎臉」、「美國爸爸跟美國人的爸爸」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播