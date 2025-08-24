宣布不選國民黨主席 盧秀燕：不宜指定或欽定參選

台中市長盧秀燕今天參加大台中商業總會第28屆理監事授證典禮後，宣布不參選國民黨黨主席。（記者歐素美攝）

2025/08/24 13:12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕今天參加大台中商業總會第28屆理監事授證典禮後，發表不參選國民黨黨主席的聲明！她表示，「謝謝所有愛護我、支持我、勸進我參選國民黨黨主席的好朋友跟民眾」，目前台灣面臨美國關稅重創，中部首當其衝，並兩次強調，她曾說過「最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到」；針對朱立倫點她接棒黨主席，盧秀燕則說，國民黨是一個民主的政黨、民主的大黨，黨主席的職位不宜指定參選，也不宜欽定參選，應該由有意的人來公平競選。

盧秀燕表示，台灣現在面臨非常嚴重的美國關稅的重創，在這場經濟危機當中，中部地區首當其衝，遭遇最大打擊的包括機械、精密機械、工具機、手工具、自行車及中小企業，都是分佈在中部地區，而且以台中為核心。

請繼續往下閱讀...

她說，這些產業製造業在過去半世紀以來創造了台灣的經濟奇蹟、繁榮，今天如果他們垮了，台灣經濟將面臨大衰退，也會產生嚴重的失業及社會問題，甚至千百萬戶家庭也會受到影響，「這場關稅的大海嘯已經來臨了，我們的經濟正在惡化當中，我必需堅守崗位，陪伴我們的產業，陪伴我們的市民度過難關，我曾經說過最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到，再講一遍，最困難的時候媽媽會留在家，這是我的承諾我會說到做到」。

盧秀燕表示，「我無法參選國民黨的黨主席！我要謝謝所有愛護我支持我勸進我參選國民黨黨主席的好朋友跟民眾，我知道這樣的鼓勵跟支持都是為了台灣好，其實我不選黨主席，只要黨有需要我也會在，就像過去國民黨大小選戰我無役不與，我也都全力以赴，也因此我不必坐在主席的位置上，我也會和大家同一陣線」。

她表示，最後祈求台灣能早日平安度過這場經濟的風暴，讓人民過好日子，相信只要我們堅定信念，團結奮鬥，一定會挺過困難度過寒冬，期待春暖花開，台灣更好。

針對朱立倫公開要盧秀燕接棒黨主席，盧秀燕說，朱主席在過去幾年非常辛苦，勞苦功高，昨天他對我的鼓勵，非常感謝他的看重，但國民黨是一個民主的政黨、民主的大黨，黨主席的職位不宜指定參選，也不宜欽定參選，應該由有意的人來公平競選，另一方面可喜的是，不管是726或823我們都看到國民黨由下到上這種團結合作再生努力的能量，相信未來團結合作比什麼重要。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法