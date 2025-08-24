為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    政府潛藏負債！軍公教退休金逾3兆 KMT反年改將加重負擔

    審計部報告指出，精算未來30年，須由各級政府負擔之舊制軍公教人員退休金為3兆3466億元（中央政府2兆3481億元、地方政府9985億元），扣除中央政府已支付數1110億元，未來應負擔之支出為3兆2356億元（中央政府2兆2371億元、地方政府9985億元）。（圖取自審計部報告）

    審計部報告指出，精算未來30年，須由各級政府負擔之舊制軍公教人員退休金為3兆3466億元（中央政府2兆3481億元、地方政府9985億元），扣除中央政府已支付數1110億元，未來應負擔之支出為3兆2356億元（中央政府2兆2371億元、地方政府9985億元）。（圖取自審計部報告）

    2025/08/24 08:40

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團及立委將推反年改修法，已提出多項「停砍年金」修正草案。根據審計部113年度決算審核報告顯示，各級政府潛藏負債中，軍公教退休金逾3兆元，包括地方政府未來應負擔近兆元，政府債務負擔將更沉重。

    審計部報告指出，依據各權責機關銓敘部、教育部及退輔會）委託精（估）算報告，未來30年須由各級政府負擔之舊制（1995年7月1日實施公務人員退休撫卹新制）軍公教人員退休金為3兆3466億元（中央政府2兆3481億元、地方政府9985億元），扣除中央政府已支付數1110億元，未來應負擔之支出為3兆2356億元（中央政府2兆2371億元、地方政府9985億元）。

    報告指出，依據公務人員退休撫卹基金委託精算報告，以2024年12月31日為基準日，公務人員退休撫卹新制未來淨給付精算現值為3兆9330億元（中央政府1兆5482億元、地方政府2兆3848億元），扣除已提存基金數1兆136億元（中央政府4094億元、地方政府6042億元）後，未提撥退休金為2兆9194億元（中央政府1兆1388億元、地方政府1 兆7806億元）。

    另外，依據國防部委託精算報告，以2023年12月31日為基準日，精算死亡、殘廢、退伍等軍人保險未來保險給付之應計給付現值為314億元，加計截至2024年底尚待提存保險責任準備3億元，未提存金額為317億元。

    公教方面，報告提及，依據台灣銀行提供資料，退休公教人員優惠存款差額利息為217億元，扣除尚未屆歸墊期限的差額利息88億元，逾期未歸墊數為129億元，全數為

    地方政府欠費。

    審計部報告強調，地方政府未列入公共債務法債限規範的負債事項，除前述舊制軍公教人員退休金、公務人員退休撫卹基金未來應負擔數，以及積欠退休公教人員優惠存款差額利息等未來或有給付責任事項共計2兆7920億元外，尚有地方政府調度和積欠款項為4104億餘元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播