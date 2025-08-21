民眾黨修刑訴法不只幫柯文哲脫罪？ 綠委：虐童和性侵犯全解套

民眾黨團提案修正「刑事訴訟法」，刪除勾串共犯或證人的羈押事由，遭民進黨團質疑是為營救前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民眾黨團提案修正「刑事訴訟法」，刪除勾串共犯或證人的羈押事由；民眾黨團總召黃國昌說明，這不是為了前民眾黨主席柯文哲，而是避免踐踏人權、押人取供，且總統賴清德擔任立委時也曾提案。民進黨團今（21日）反批，此舉將為販毒、虐童、共諜和性侵犯脫罪解套，串證串到飽，呼籲黃別再說謊、賴給清德。

「刑訴法」修法惹議，民進黨團幹事長吳思瑤今受訪表示，黃國昌不敢為自己的條文辯護，還推給民進黨、賴給賴清德，況且抄還抄錯。若黃國昌說不是為了柯文哲修法，難道是要為詐騙集團、販毒、共諜、虐童、性侵害、或是竊取國家核心科技機密的罪犯脫罪？為何要幫共犯解套？呼籲黃別再說謊了。

吳思瑤提醒，這項修法引發社會炸鍋，草案已排入22日院會的報告事項，若採逕付二讀、跳過委員會審查的方式坐特快車，相信社會反彈的聲量會很快，反作用力絕對會回到民眾黨身上。

民進黨團書記長陳培瑜也指出，刪掉「防止串證」的羈押理由 ，就是在幫詐騙、毒品、虐童大開方便之門。司法實務上，超過七成的羈押案件都跟詐騙、毒品有關。沒有「串證」這個理由，很多嫌犯可以輕鬆交保出來繼續犯案。

陳培瑜直言，黃國昌的說法是顧左右而言他，黃說要「要求檢察官提出具體事證」，根本可以在不刪除「串證」的情況下做到，硬要刪掉「勾串證人或共犯」這幾個字，明顯是想幫加害者鬆綁。黃國昌硬推有漏洞的修法，還拿錯誤的歷史幫自己找理由，就是在挺詐騙、挺販毒、挺虐童、挺犯罪，這不是改革，而是害台灣人更不安全。

