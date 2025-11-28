藍提修法「中配參政免放棄國籍」 立法院會今付委審查

國民黨團總召傅崐萁提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。立法院會今處理報告事項時，立委皆未表達異議，該案交付內政委員會審查。 圖為立法院場景。（資料照）

國民黨團總召傅崐萁提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。立法院會今（28日）處理報告事項時，因在場立委皆未表達異議，該案順利交付內政委員會審查。

現行「國籍法」第一條規範，中華民國國籍之取得、喪失、回復與撤銷，依本法的規定。不過，近期因中配因具有中華人民共和國國籍問題被解除公職，引發藍營反彈。

傅崐萁提案，增訂本法對大陸地區人民的適用，依「憲法」增修條文第11條及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的特別規定。大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，均依前開特別法規定，不適用本法第20條的放棄外國國籍規定。

提案理由說明，現行「國籍法」僅規範中華民國國籍取得、喪失、回復與撤銷，未明確揭示其對大陸地區人民的適用界限。實務上間有混同「國籍法第20條放棄外國國籍規定」與兩岸條例的適用情形，影響法律體系的明確性與可預見性。

對此，陸委會副主委梁文傑日前於立法院應詢時提醒，一個同時擁有中華民國國籍和中華人民共和國國籍的人士，會面臨到法律義務上的衝突，因為根據中華人民共和國國家安全法的規定，任何中國人民都有義務要配合情報單位的要求，「如果這個人又同時擔任台灣的立委，或是進入到外交國防委員會，在中共的法律上他就有義務要提供情報」。

行政院長卓榮泰昨晚接受媒體專訪時也說，「國籍法」規定公職不能有雙重國籍，對其他國家都適用，但有國民黨人士稱中華人民共和國不是外國，「我也不能把他當作本國，這就是一個雙重效忠的問題」。

