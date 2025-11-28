中配徐春鶯涉犯反滲透法羈押禁見 卓冠廷提柯文哲昔日言論

民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉嫌詐欺、違反銀行法及反滲透法等，犯罪嫌疑重大，並有逃亡之虞，新北地院昨裁准羈押禁見。對此，民進黨發言人卓冠廷表示，國民黨現在要搞一套修法保障中國人在台參政，民眾黨還要繼續唱和，不管從兩岸條例還是國籍法下手，都是害台灣門戶洞開的幫兇。

卓冠廷在臉書PO文表示，2023年柯文哲嗆學生徐春鶯還沒進司法程序評論個什麼東西

那現在可以評論了吧！根據報導已經揭露的內容：「徐春鶯涉嫌從事兩岸地下匯兌約新台幣1000萬元，觸犯銀行法。另外，她以不實文件涉及業務上登載不實文書與詐貸新台幣約2000萬元行為，涉觸犯詐欺罪嫌。」、「檢調更查出，徐春鶯涉嫌收受滲透來源資助，為2022黃珊珊選市長、2024柯文哲選總統站台」

卓冠廷指出，這不是政治迫害，徐春鶯就是「經濟犯罪」、「國安漏洞」，有一個徐春鶯差點擠進民眾黨不分區立委名單，還會有多少個對中國負有情報及滲透任務的中國人密謀此行？

卓冠廷直言，國民黨現在要搞一套修法保障中國人在台參政，民眾黨還要繼續唱和，不管從兩岸條例還是國籍法下手，都是害台灣門戶洞開的幫兇。

