戴瑋珊、黃淑君力挺「大文山來罷」 大新店區車隊掃街

民進黨議員戴瑋珊（右）與黃淑君在大新店區車隊掃街宣傳罷免。（記者翁聿煌攝）

2025/08/21 12:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕823核三延役公投及罷免投票最後倒數，公民團體「拔羅波 罷免羅明才」不放棄任何支持罷免票，持續在平常腳走不到的深坑、烏來、石碇、坪林等角落，透過戰車宣講，志工進入大街小巷掃街，所有新店沿線的捷運站也是每天站好站滿，讓早上民眾起床到晚上深夜下班時，都可以看到志工身影，呼籲大家一起堅持到底。

罷團表示，志工在22日有罷前之夜，希望把更多823出來投票資訊，用溫暖、歡樂的方式告訴更多的支持者和中間選民，新店需要翻轉這30年，這不是一個藍綠對決，把罷免理念告訴更多還在猶豫、還沒有決定要怎麼做出決定的選民。

對於外傳接下來的823這波罷免，會採用精準打擊方式，跟過去可能主打全國性議題比較不同，新北市議會議員戴瑋姍表示，不管是726或823，從來沒有精準打擊這件事情，每位藍委都有他各自犯下的錯誤，然後也都應該順應民意，民眾要投下不信任票，讓不適任的藍委知道，他們要擔起責任。

戴瑋珊說，藍委羅明才在新店將近30年的時間，大新店地區其實沒有太大的改變，整體的醫療環境都沒有提升，羅明才在立法院也是非常不積極，在委員會常常缺席，沒有把心力全心託付給選民，羅明才做太久了，應該要下台。

