速走不送！何鷹鹭「口頭」宣布退出國民黨 黨內人士：請填退黨申請書

具中配身分的國民黨中常委何鷹鹭宣布退黨。（資料照）

由於穿著毛澤東頭像衣服拍攝抖音影片，並高調主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，被國民黨考紀會停職處分後申訴中的具中配身分的國民黨中常委何鷹鹭，昨日宣布退出國民黨，並撂下「這個國民黨我不想玩了！」據了解，對於何主動表態退黨，許多黨務幹部私下都鬆了一口氣，甚至還有黨務人士以「速走不送」回應。

不過，雖然何鷹鹭口頭宣布退黨，但對國民黨而言，雙方關係還不算切斷乾淨，據黨內人士透露，何鷹鹭所屬黨部會請她填具退黨申請書，才算正式完成退黨程序，「否則哪天她又說，只是一時氣話。」

請繼續往下閱讀...

對於何鷹鹭昨日質疑黨內前往中國大陸都說「台灣地區」，卻沒有說清楚是中華民國的台灣地區，還是中華人民共和國的台灣地區，並矛頭指向國民黨主席鄭麗文在競選期間說，我們都是中國人的說法，「誘導」她喊出和平統一，早日回到祖國懷抱的說法，黨內人士僅冷回「牽拖！」

有關何鷹鹭抱怨鄭麗文針對第22屆中央委員選舉所提名的190位候選人名單，沒有依照過去只要現任者有意連任，都會予以提名的慣例作法，讓她必須自行連署取得候選人登記資格，黨內人士透露，以何鷹鹭的違紀情形，黨中央組發會根本不可能建議鄭麗文予以提名，否則豈不等於黨主席認同何的言行？

這位人士還說，2年前何鷹鹭可以當選中常委，是因為當時候選人數不足額，只有27名，遠低於應選名額29席，而明年要舉行的第22屆第1任中常委選舉可望較2年前踴躍，有許多過去的資深中常委要回來參選，因此就算何鷹鹭要參選中常委，應該也會很困難，甚至12月27日的中央委員選舉何也應該選不上，因為這次登記參選中央委員的新住民人數已經超過保障名額。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法