「買醬油的錢不能買醋」卓榮泰任內第8次覆議引韓國瑜的話

行政院長卓榮泰今天在院會後記者會，引用立法院長韓國瑜在擔任高雄市長說的，「買醬油的錢不能買醋、買醋的錢不能買醬油」。（記者叢昌瑾攝）

對於立法院14日三讀通過「再修版財劃法」，行政院會今（27）日將提覆議案，行政院長卓榮泰在院會後記者會，引用立法院長韓國瑜在擔任高雄市長說的，「買醬油的錢不能買醋、買醋的錢不能買醬油」。卓揆也提到上週他與韓國瑜會面，他說，「韓院長對很多事情都理解，但是到黨團都無法解決，這是遺憾的」。

卓揆表示，這次已是行政院在過去一年以來，第8次提出覆議案，行政院的覆議是基於憲政機關賦予行政院的權力與責任，且每次提出覆議都是被動的。

卓揆強調，立法院一年中連修3次財劃法，且每次修的錯誤越來越大，窒礙難行程度越來越重，不只影響法律安定性，還有施政穩定性、中央地方政府之間合作的關係。因此行政院認為，提出一個可長可久、長治久安的財劃法才是唯一之道，所以行政院花一年的時間，與地方政府溝通6次以上才完整提出。

卓揆說，過去3次財劃法修正，從來沒有一次詳細計算過、從來沒有一個有數字版本，也沒有跟行政院溝通，所以提出的版本造成這麼大的困難，「一方面要取快，但是錯誤百出，何不從從容容、按部就班好好溝通，設定出一部大家都可以接受的財劃法？ 」

至於提出國防特別預算，卓揆表示，請昨天到今天一直有一些不同意見的在野黨委員、政黨的負責人，「國防需不需要？人民的社會福利、照顧需不需要？大家一定會說需要，所以要合理分配」。

卓揆也引用韓國瑜說過的，「買醬油的錢不能買醋、買醋的錢不能買醬油」，同樣的，如果把買醬油的錢全部拿去買醋，就沒錢買醬油，就必須借錢買醬油。今天把國家的歲計賸餘、歲入，大幅往地方政府統籌分配稅款分配，而且嚴重限縮中央政府財源、財政調節能力，中央為此就必須要舉債。

卓揆強調，1.25兆元的軍購特別預算分8年計算，一年約1563億左右，在中央財政能力下不需違反「公債法」，未來隨著國家經濟發展、GDP成長，更有餘裕空間。明年開始，會結束上一階段的特別預算，還會有餘裕空間充作特別條例的預算，「這些都是經過合理計算，跟過去三次修改財劃法，還稱台灣會變兵工廠、購置軍武，是不一樣的」。

