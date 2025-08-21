向四叉貓嗆賭黃國昌沒收過抖內被秒打臉 小草做1事網讚難得清流

賭輸四叉貓的小草信守承諾捐錢。（圖翻攝自四叉貓臉書）

2025/08/21 00:28

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有小草近日在網上大讚民眾黨主席黃國昌「清廉」，被列入不分區立委名單後就關閉YT營利和抖內功能，網紅「四叉貓」劉宇隨即跳出來打臉，小草對賭，如果黃國昌選後有開抖內，就捐他5000元，四叉貓馬上翻出證據截圖。四叉貓20日晚間透露，該名小草也是願賭服輸，相當守承諾實現賭約，不少網友留言稱讚。

四叉貓20日在Threads上發文說，最近看到有小草在社群上洗版指稱黃國昌很清廉，都不收抖內，他記得黃國昌的直播原先是有開放營利且收取抖內，但2023年11月被排入民眾黨不分區名單後，就為了避嫌關閉抖內功能，但他記得，去年大選後，黃國昌其實有開過抖內至少2次，結果有小草留言對賭，「只要他（黃國昌）當選後有刻意打開YT超級留言或營利，我就去您的直播抖個5000，只要您貼上證明的話。反之，您做公益就好，一樣5000。」

請繼續往下閱讀...

四叉貓聞言，隨即貼出黃國昌去年1月15日，也就是大選結束後僅僅2天，黃國昌的直播湧入不少抖內的截圖畫面，「黃國昌在這場直播收到大約11萬元的抖內，後來黃國昌的直播很久沒開直播的抖內功能了，他都會叫小草把錢捐到民眾黨的政治獻金專戶，然後註記寫明要給黃國昌……雖然這個帳號（和他對賭的小草）假假的，但還是希望他遵守約定捐5000元給我。」

不過，該名小草非但不是假帳號，還信守承諾捐了錢，並PO出捐款截圖。雖然不是如原先賭約所說直接捐給四叉貓，捐的單位是台灣流浪貓狗協會，但四叉貓還是在20日晚間發文向大家說，該名小草並沒有食言，「跟我打賭的小草用我的公司名義捐了款給流浪貓狗協會，好吧，雖然我是想拿去吃大餐的，不過有做善心也好啦。」

網友紛紛留言稱讚，「願賭服輸，我不會嘲笑他」、「小草裡面難得的清流」、「好啦，至少沒有裝死或狡辯，還有救，善的循環」、「這個草很棒」、「他還會用敬語稱呼『您』，可教化」、「真男人，願賭服輸」、「給這個草讚」、「這草不錯，比國昌老師守信用」、「了不起負責，這點遠勝國蔥」、「難得有講信用的草」、「這位值得我尊重」。

