    首頁　>　政治

    民眾黨團反對強化電力預算 吳思瑤質疑阻礙北市科發展

    民進黨團幹事長吳思瑤指出，藍白委員陸續對修正特別條例內容有些指教，希望意見都可以討論，但切莫為反對而反對。（記者李文馨攝）

    民進黨團幹事長吳思瑤指出，藍白委員陸續對修正特別條例內容有些指教，希望意見都可以討論，但切莫為反對而反對。（記者李文馨攝）

    2025/08/15 11:38

    〔記者李文馨／台北報導〕行政院院會昨通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列共878.4億餘元，其中新增強化電力系統200億元，引發民眾黨團質疑。民進黨團幹事長吳思瑤今天在立法院受訪呼籲，藍白切莫為反對而反對，並質疑民眾黨是否成為阻礙廠商進駐北市科的絆腳石。

    行政院院會昨通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列共878.4億餘元，以彌補藍白刪減缺口；另也通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，拍板普發1萬元現金，且不排富。

    民眾黨團透過聲明表示，追加預算中除支持禁伐補償、提升國軍待遇、核三公投等，其餘將嚴審，並指「強化電力系統」部分，在災後重建條例已在其中，不應巧立名目、暗度陳倉填補台電的財務無底黑洞。

    吳思瑤今天在立法院議場門口表示，這次行政院推出韌性特別條例的修正案，接受在野黨當時提案的普發現金，現在透過行政院來主導預算編列並合理分配，這是合憲的做法，也是順應民意，更是朝野合作、和解的橄欖枝。

    吳思瑤指出，藍白委員陸續對修正特別條例內容有些指教，希望有意見都可以討論，但切莫為反對而反對，這是行政部門作出的權衡，畢竟違憲必須符合合憲，行政與立法共同面對重要的特別預算的編列。

    對於民眾黨團反對台電電力系統強化的200億預算，吳思瑤說，作為士林北投選區的立委，她長期催生北市科的發展，這是北台灣科技廊帶的最後一塊拼圖，也是當時柯文哲市長拿來宣揚的政績。

    她指出，科學園區廠商落腳北市科需要充足的電力供應，更需要強化電網韌性，唯有電力系統的強化，才能讓產業進駐台灣發展經濟，這是非常重要的基石。為何民眾黨要反對台電強化電網韌性的預算？這等同反對北市科的發展，民眾黨是否成為阻礙廠商進駐北市科的絆腳石。

    對於普發現金時程，吳思瑤推估，行政院昨天院會通過特別條例修正案，隨即送立法院審查。如果立法院能像風災特別條例一樣，以朝野共識逕付二讀方式處理，在野黨不反對不杯葛情況下，8月底前有望通過特別條例，行政院9月可依法編定特別預算送立法院審查，預算通過後，10月就能開始發放作業。

