普發1萬元可望加速！ 吳思瑤：盼藍白支持8月底前通過草案

2025/08/14 12:55

〔記者陳政宇／台北報導〕因應台美關稅衝擊，行政院會今（14日）通過韌性特別條例修正草案，將匡列上限調高至新台幣5900億元，普發現金1萬元調整為特別預算公布後1個月內執行、7個月內發放完畢。關於立法院審議期程，民進黨團幹事長吳思瑤說明，若朝野有共識將草案逕付二讀，可望在8月底前通過，後續就能編列預算、加速執行，呼籲藍白立委支持。

對於普發現金相關規劃，吳思瑤今天受訪表示，民進黨團會議上週五（8日）已達成清楚共識，黨團成員都認為普發現金是可行的，但合憲性不能偏廢，必須讓預算權回歸行政院主權，亦即優先修正「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」、再編列特別預算，感謝行政院做出明確的回應。

吳思瑤說，行政院通過的特別條例修正草案，符合民進黨團多數成員的主張，也就是普發現金、不排富，對於弱勢擴大照顧，因此總體特別預算的金額會往上調升，希望朝野給予支持。

至於發放期程，吳思瑤指出，第一關先由立法院朝野通過特別條例草案，通過後才有編列特別預算的授權，若國民黨、民眾黨立委急著要趕快發，希望能支持合憲性的期程。行政院今天將草案送抵立法院後，立法院可比照風災特別條例的處理方式，在朝野共識下逕付二讀、快速進行黨團協商，就可望在8月底前通過，後續特別預算的編列、乃至於普發現金的執行，期程就可以往前推進，呼籲在野黨立委支持。

此外，行政院加碼200億元支持產業，民進黨立委沈伯洋認為，一定金額的提出，都是有幫助的事情，但他現在比較擔心的是，即使能夠再往上增加金額，但有些產業看得到、吃不到，重點在於執行細節，這些細節就是立委應該要關心的事情。

