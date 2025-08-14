網傳台中地院疑有中國籍律師出庭 網熱議：怎麼入境台灣的？

有網友在網路發文指出，昨在台中地院開庭時驚見中國籍律師擔任訴訟代理人，擔憂若今天容忍，之後就可能讓境外人士繞過資格審查進入我國司法體系。（資料照）

2025/08/14 09:34

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在網路發文指出，昨在台中地院開庭時驚見中國籍律師擔任訴訟代理人，擔憂若今天容忍，之後就可能讓境外人士繞過資格審查進入我國司法體系，該文發出引發網路熱議。

有網友在threads發文稱「今天在台中地院，驚見中國籍律師擔任訴訟代理人！我們當庭反對，對方卻辯稱『法律又沒禁止』」。

該文強調，《律師法》明文規定，在台灣執行律師業務必須具備台灣律師資格；外國律師須經許可，且不得代理適用台灣法律的訴訟。中國籍律師既不是台灣律師，也不是法律承認的外國律師，直接在法院代理，恐已屬違法執業。

該文也提到，對造奧地利公司與其中國律師是否堅持「台灣是中國的一部分」，因此才讓中國律師來台灣開庭。這種立場，等同否認我國法律與制度的獨立性，嚴重衝擊司法主權！

該文也直言，如果今天容忍，明天就可能開啟先例，讓境外人士繞過資格審查進入我國司法體系，不只侵蝕本土律師專業，更威脅司法安全與國家安全。這不只是個案，而是台灣律師制度底線被挑戰的警訊！

該文發出後引發外界議論，網紅「孟買春秋」也轉貼發文並質疑「這是什麼狀況？」，台灣人工智慧實驗室創始人杜奕瑾則是在轉貼發文時表示「請主管機關注意。這個如果可以的話，中國各種沒保障的醫生、會計、銀行證照都可以在台灣」。

在相關發文底下網友也紛紛質疑「那位中國律師如何入境台灣的？申請來台的目的與他實際行為是否符合？」、「開庭前法院不必對兩造律師先驗名正身，審核代理資格嗎？」、「中國律師的簽證是如何拿到的？」、「沒有執業許可就在台灣非法工作？」

