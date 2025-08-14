衝擊我司法主權！ 台中地院驚見中國律師擔任訴訟代理人

蔡律師指出，「在台中地院，驚見中國籍律師擔任訴訟代理人！我們當庭反對，對方卻辯稱『法律又沒禁止』」。（翻攝自Threads）

2025/08/14 09:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台北市一家律師事務所的蔡姓負責律師（主持人）昨天（13日）發文指出，「在台中地院，驚見中國籍律師擔任訴訟代理人！我們當庭反對，對方卻辯稱『法律又沒禁止』」，他強調，對方是奧地利公司，如果與中國律師堅持「台灣是中國的一部分」才讓中國律師來台灣開庭，「這種立場，等同否認我國法律與制度的獨立性，嚴重衝擊司法主權」，也威脅司法安全與國家安全。

對此，台中地方法院尚未裁定是否可由這位中國律師代理出庭，記者聯繫蔡律師，但其律師事務所指出，蔡律師今天出差，目前仍聯繫瞭解狀況中。

蔡律師於Threads指出，「律師法明文規定，在台灣執行律師業務必須具備台灣律師資格；外國律師須經許可，且不得代理適用台灣法律的訴訟。中國籍律師既不是台灣律師，也不是法律承認的外國律師，直接在法院代理，恐已屬違法執業。」、「如果今天容忍，明天就可能開啟先例，讓境外人士繞過資格審查進入我國司法體系，不只侵蝕本土律師專業，更威脅司法安全與國家安全。這不只是個案，而是台灣律師制度底線被挑戰的警訊！」。

依據「民事訴訟法」規定，「訴訟代理人應委任律師為之。但經審判長許可者，亦得委任非律師為訴訟代理人」，至於沒有取得台灣律師資格，但仍能受委任當代理人的條件，依「民事事件委任非律師為訴訟代理人許可準則」規定，有下列五種狀況：一、大學法律系所畢業者。二、現為中央或地方機關所屬人員，經該機關委任為訴訟代理人者。三、受僱的法務人員。四、經高考法制、金融法務，或其他以法律科目為主之高等考試及格者。五、其他足以堪任該事件的訴訟代理人者。

