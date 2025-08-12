京華城案》邱佩琳：親帶200萬元到市長室送錢 柯文哲只說「謝謝」

台北地院12日審理前民眾黨主席柯文哲政治獻金及背信案，上午傳喚現任基隆副市長邱佩琳出庭作證。（記者廖振輝攝）

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城案，今上午開庭傳喚基隆市副市長邱佩琳作證，她曾經手轉交基隆市長謝國樑、文華東方董事長林命群等人捐的政治獻金給柯文哲，錢卻沒進民眾黨的帳；邱佩琳證稱確實有轉交捐款，謝國樑是親手交給她，她也送到台北市政府11樓市長室親自交給柯文哲，柯文哲只說「謝謝」，沒多說什麼。

柯文哲被查扣隨身碟的「工作簿」EXCEL檔案中記載，邱佩琳8度被列為經手的「經理人」，檢廉調查其中3筆包括謝國樑、林命群、信義房屋創辦人周俊吉，數字皆為「200」，調查後認定是邱佩琳替3人轉交給柯文哲的獻金金額，數字單位是「萬元」。

邱佩琳是已故前考試院長邱創煥的女兒，曾任東森巨蛋董事長，為民眾黨創黨元老，2022年12月接任基隆市副市長。

邱佩琳今證稱，2022年她曾在飯局向信義房屋周俊吉募款，但周沒回應，之後她就再試周的妻子、自己的30年好友周王美文，周王起初說「再看看」，但後來還是拿了用袋子裝的200萬元到她家，邱將錢袋放在一樓管理室，傳LINE通知柯文哲派人來取，管理員後來有通知被領走了，她不知柯派誰來領。

邱佩琳說，她也有拜託文華東方林命群幫忙捐款，林說他想想看，後來派秘書拿200萬到她家說請轉交給柯文哲，邱佩琳同樣放在住家社區管理室，通知柯文哲派人來拿；不過林命群在偵查時證稱，他是請邱佩琳到文華東方拿錢，檢方提示林的筆錄，邱佩琳回稱「我不記得了，太久了」。

至於謝國樑，邱佩琳說謝的母親林曼麗是柯粉，2022年7月柯文哲前往謝國樑家族、大魯閣企業經營的新竹購物中心演講，林曼麗聽完後，很支持柯的理念，事後拿200萬給謝國樑，請邱佩琳轉交給柯文哲，謝交錢時告訴邱「這是媽媽的企業要捐給民眾黨」。

邱佩琳說，她將原封紙袋拿到北市府11樓市長室，親手交給柯文哲，當時只有她和柯在場，柯文哲只說「謝謝」，沒有多說什麼。邱說，這3次轉交金錢，她都沒有打開袋子數錢，不知道他們各捐了多少錢。

