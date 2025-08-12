謝國樑200萬被證明是現金 黃帝穎：「小沈1500」直殺法官心證

台北地院12日審理前民眾黨主席柯文哲政治獻金及背信案，上午傳喚現任基隆副市長邱佩琳出庭作證。（記者廖振輝攝）

2025/08/12 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院今（12）日續審前台北市長柯文哲涉京華城案，傳喚基隆市副市長、民眾黨創黨元老邱佩琳出庭作證。她證稱，2022年7月曾替基隆市長謝國樑轉交母親企業捐贈的200萬元現金給柯文哲，證明柯私帳紀錄中的「200」確為萬元現金。律師黃帝穎指出，這項證詞不僅揭露柯侵佔民眾黨政治獻金600萬元的事實，更讓同檔案中記載的「小沈1500」直擊法官心證，對柯的辯詞構成「一刀斃命」衝擊。

邱佩琳指出，2022年7月，時任台北市長的柯文哲在謝國樑家族經營的大魯閣新竹購物中心演講後，謝母林曼麗因認同柯理念，透過謝國樑交付200萬元現金，並明言是母親企業捐贈給民眾黨的政治獻金。她將這袋現金直接送至北市府11樓市長室，當面交給柯，現場僅兩人。

另外，林命群及周俊吉之妻周王美文各捐200萬元現金，分別送至邱的住家管理室，再由柯派人領走，總金額達600萬元。檢調調閱柯遭查扣的隨身碟EXCEL檔案，顯示邱8度被列為「經理人」，其中3筆金額均為「200」，單位為萬元，與邱的證詞相符。

黃帝穎在臉書發文指出，邱佩琳的作證具有二大法律意義：第一，柯文哲侵佔民眾黨政治獻金600萬元的事實已被「一刀斃命」證實；第二，柯私帳記載謝國樑的「200」當庭被證明是「萬元」，邱至少經手3筆數字均證明是現金，進而使同一檔案記載的「小沈1500」直殺法官心證。

黃帝穎批評，黃國昌日前送花北檢的行動無法轉移焦點，依《政黨法》及《民法》規定，現任主席有法律義務追討前主席柯文哲侵佔民眾黨政治獻金多筆犯罪所得。

