    邱佩琳：柯文哲就是黨黨就是柯文哲 募款都交給他

    台北地院12日審理前民眾黨主席柯文哲政治獻金及背信案，上午傳喚現任基隆副市長邱佩琳出庭作證。（記者廖振輝攝）

    台北地院12日審理前民眾黨主席柯文哲政治獻金及背信案，上午傳喚現任基隆副市長邱佩琳出庭作證。（記者廖振輝攝）

    2025/08/12 13:27

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城案，今上午開庭傳喚基隆市副市長邱佩琳作證，邱佩琳除了證稱確實經手將基隆市長謝國樑等3人各自捐的200萬元現金轉交給柯文哲，還交代另5筆她為何在「工作簿」檔案中被列為經理人，她坦言確實有向這些企業募款，其中4筆後來是交由競選桃園市長的賴香伶派助理對接直接匯入獻金專戶，另一筆是東森集團總裁王令麟的朋友捐款500萬，後來也是由柯、王人員建立對口處理，她未參與交款過程。

    邱佩琳說，她當時覺得民眾黨和柯文哲很窮，打選戰很辛苦，於是自願幫忙募款，參加飯局一有機會就向企業老闆提到募款，當時她和各界大家都認為「柯文哲就是民眾黨，民眾黨就是柯文哲」，若有人要透過她捐款，不管對方說是要捐給柯、還是要捐給黨，她都會交給柯文哲。

    柯文哲被查扣隨身碟的「工作簿」EXCEL檔案中記載，邱佩琳8度被列為經手的「經理人」，除了謝國樑、林命群、周俊吉的3筆各200萬元，另5筆則是2022年「（東森集團總裁）王令麟-500」、「（富裔建設董事長）祝文定-30」、「（和泰汽車董事長）黃南光-20」、「（和泰大金董事長）蘇一仲-30」、「康和（證券董事長鄭大宇）-10」。檢方調查祝文定、黃南光、蘇一仲、康和鄭大宇，都是直接將對等的數十萬元金額，匯款至賴香伶的選舉政治獻金專戶。

    邱佩琳今坦言，她確實有向這些企業家或其幹部，開口提及希望幫忙民眾黨提供選舉經費，後續則是由賴香伶提供的助理窗口，與對方對接處理後續捐款，她未再過問；她並非每件都直接找企業老闆，像蘇一仲，是找其職員黃海清轉達，黃海清是她的多年好友；對黃南光，她則是找對方的財務人員。

    王令麟方面，邱佩琳說某次柯文哲到東森演講，在場還有柯的同窗好友李文宗，邱提及募款，王令麟說自己沒辦法捐款，但有朋友很欣賞柯，他會向朋友轉達，並交給王的黃姓帳房代為處理，邱佩琳不知柯、王後續如何連絡交錢及金額。

    邱佩琳說，2023年柯文哲競選總統時，她已經在基隆市當副市長，「忙得像小豬一樣」，沒印象自己有無參與競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任李文宗開會討論大選募款計畫。

    今下午將傳喚柯文哲市長任內的市長室主任謝明珠作證，說明她對於柯文哲在市長室3度密會威京集團主席沈慶京的所見所聞，以及她被記載在「工作簿」檔案中，經手東森電視董事長「張高祥-150」的原因與過程。

