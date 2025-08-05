凱校30期國策班報名倒數 陳水扁歡迎30到70歲產官政學社人才

前總統陳水扁。（資料照）

2025/08/05 09:46

〔記者王俊忠／台南報導〕由前總統陳水扁於2003年創辦、2025年邁入22歲生日的凱達格蘭學校政經學院，將於9月至12月間在高雄、台南與南投等縣市舉行第30期「國家領導與發展策略班」，歡迎30歲至70歲的產官政學社各界優秀人才加入凱校大家庭。陳水扁將於課程獨家分享大罷免的問題。

陳水扁表示，凱校政經學院國家領導與發展策略班，旨在培育儲備台灣社會的領導菁英，除了政經人文等講座課程、戶外參訪教學，核心活動包括「玉山山訓」、「凱達格蘭大辯論」、及關懷弱勢、協助社福團體的「社會服務行動方案」等。希望深耕民主、追求共好、發揮影響力，成為領導台灣改革發展的重要力量之一！

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本期講座教師規劃邀請：矢板明夫、呂慶龍、林志潔、林曼麗、林信義、林萬億、姚孟昌、郭育仁、涂醒哲、陳永森、陳其邁、陳水扁、張硯卿、許智傑、許添財、游錫堃、游盈隆、鄭文龍、龔明鑫等（按筆畫順序）。

陳前總統說，課程內容豐富、師資多元、鏈結資源、交流人才，目前名額有限，歡迎儘快報名、以免向隅！課程時間從9月13日至12月20日，即日起繼續受理報名，詳情請見報名簡章、報名專線 02-2531-6607。

凱達格蘭學校政經學院今年舉行第30期國家領導與發展策略班，歡迎30歲至70歲的產官政學社各界優秀人才報名參加。（圖擷取自凱達格蘭學校官網）

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