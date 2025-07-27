為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    詹江村經營20多年寵物店將轉讓 喊告八炯

    桃園市議員詹江村。（資料照，記者謝武雄攝）

    桃園市議員詹江村。（資料照，記者謝武雄攝）

    2025/07/27 12:54

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園老字號「彩虹魚寵物水族百貨館」 桃園區大興西路店將結束、轉手，「村長」、議員詹江村今（27）日在臉書發文曝主因與網紅八炯有關，並喊告八炯「我們民事官司有得打了，我的彩虹魚要結束拍賣了」。

    八炯去年12月發布中國統戰紀錄片，預告內容中有中共黨媒海峽導報人員提到詹江村，詹江村不滿八炯影射他是統戰中間人，對他造成莫大影響，向桃園地檢署按鈴提告，全案於今年不起訴。

    詹江村今於臉書發文喊告民事，他指出，八炯在「誰是統戰部門中間人」預告片，把完全不相干的海峽導報辦公室影片，利用合成他的聲音，出現在畫面上，頓時所有綠色政論節目、新聞報導，一面倒指控他是統戰部門中間人，名嘴陳敏鳳還指控他是海峽導報執委。

    詹江村指出，社會輿論一面倒譴責他，連房東都打電話痛罵他的助理，揚言因為他舔共，所以要大漲房租，消費者也抵制他的店，「但我只在桃園議會接受過海峽採訪2次，完全不認識海峽導報，也沒有任何關係，八炯卻用變造方式讓社會大眾以為他跟海峽導報關係密切」。

    詹江村提到，這家店在他還沒當議員就經營到現在，投資1億多元，歷經疫情都沒有影響業績，20幾年來，多的時候1個月可以獲利5到600萬元，少的時候1個月也可以維持獲利2到300萬元不曾間斷，在八炯虛構暗示他是中國統戰中間人後，「房東抓狂、消費者抵制」，他的店經營不下去了，只好轉手讓別人經營。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播