詹江村經營20多年寵物店將轉讓 喊告八炯

桃園市議員詹江村。（資料照，記者謝武雄攝）

2025/07/27 12:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園老字號「彩虹魚寵物水族百貨館」 桃園區大興西路店將結束、轉手，「村長」、議員詹江村今（27）日在臉書發文曝主因與網紅八炯有關，並喊告八炯「我們民事官司有得打了，我的彩虹魚要結束拍賣了」。

八炯去年12月發布中國統戰紀錄片，預告內容中有中共黨媒海峽導報人員提到詹江村，詹江村不滿八炯影射他是統戰中間人，對他造成莫大影響，向桃園地檢署按鈴提告，全案於今年不起訴。

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詹江村今於臉書發文喊告民事，他指出，八炯在「誰是統戰部門中間人」預告片，把完全不相干的海峽導報辦公室影片，利用合成他的聲音，出現在畫面上，頓時所有綠色政論節目、新聞報導，一面倒指控他是統戰部門中間人，名嘴陳敏鳳還指控他是海峽導報執委。

詹江村指出，社會輿論一面倒譴責他，連房東都打電話痛罵他的助理，揚言因為他舔共，所以要大漲房租，消費者也抵制他的店，「但我只在桃園議會接受過海峽採訪2次，完全不認識海峽導報，也沒有任何關係，八炯卻用變造方式讓社會大眾以為他跟海峽導報關係密切」。

詹江村提到，這家店在他還沒當議員就經營到現在，投資1億多元，歷經疫情都沒有影響業績，20幾年來，多的時候1個月可以獲利5到600萬元，少的時候1個月也可以維持獲利2到300萬元不曾間斷，在八炯虛構暗示他是中國統戰中間人後，「房東抓狂、消費者抵制」，他的店經營不下去了，只好轉手讓別人經營。

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