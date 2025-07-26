為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    張麗善粉專被控違規幫丁學忠拉票 雲林縣選委會、縣府回應了

    雲林縣長張麗善上午到土庫馬光厝投票。（記者李文德攝）

    雲林縣長張麗善上午到土庫馬光厝投票。（記者李文德攝）

    2025/07/26 15:25

    〔記者李文德／雲林報導〕選罷法規定，今（26日）凌晨0時起禁止在通訊軟體及網路社群媒體張貼競助選或罷免活動，違者將開罰。豈料，雲林縣長張麗善臉書粉絲專頁帳號竟在上午發文，替丁學忠宣傳拉票。對此，雲林縣選委會表示，選委會如接獲檢舉，將依法調查事證並為適法處置。

    上午10點35分臉書社團「雲林北港人大小事」有一篇來自張麗善臉書粉絲專業帳號貼文，長篇文章疑似幫丁學忠拉票，令民眾疑問，是否違反選罷法規定。

    但有民眾看到，昨晚就看見同篇貼文在張麗善臉書專頁上，而且該臉書社團的貼文寫著「今晚」，可能代表專頁小編昨晚就通傳，但部分臉書社團發文，都會有審核機制，貼出文章時間和發文者發文時間會有落差。

    雲林縣府新聞處長陳其育表示，昨晚8點34分左右，縣長臉書管理員已經將文章發布，同步分享到幾個臉書地方社團，有部分社團有核准，但有部分社團因自我審核機制，管理員會有發布的權利，如果昨晚未發布今天張貼，就有違相關規定，該社團管理人也應撤下文章，後續選委會若啟動調查將會配合，並將提供發文相關紀錄藉以佐證。

    相關新聞

    張麗善帶頭違法？投完票竟發文替丁學忠拉票

    張麗善臉書社群帳號為丁學忠拉票貼文，今上午出現在雲林在地臉書社團，引起爭議。（擷取臉書社團雲林北港人大小事）

    張麗善臉書社群帳號為丁學忠拉票貼文，今上午出現在雲林在地臉書社團，引起爭議。（擷取臉書社團雲林北港人大小事）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播