張麗善粉專被控違規幫丁學忠拉票 雲林縣選委會、縣府回應了

雲林縣長張麗善上午到土庫馬光厝投票。（記者李文德攝）

2025/07/26 15:25

〔記者李文德／雲林報導〕選罷法規定，今（26日）凌晨0時起禁止在通訊軟體及網路社群媒體張貼競助選或罷免活動，違者將開罰。豈料，雲林縣長張麗善臉書粉絲專頁帳號竟在上午發文，替丁學忠宣傳拉票。對此，雲林縣選委會表示，選委會如接獲檢舉，將依法調查事證並為適法處置。

上午10點35分臉書社團「雲林北港人大小事」有一篇來自張麗善臉書粉絲專業帳號貼文，長篇文章疑似幫丁學忠拉票，令民眾疑問，是否違反選罷法規定。

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但有民眾看到，昨晚就看見同篇貼文在張麗善臉書專頁上，而且該臉書社團的貼文寫著「今晚」，可能代表專頁小編昨晚就通傳，但部分臉書社團發文，都會有審核機制，貼出文章時間和發文者發文時間會有落差。

雲林縣府新聞處長陳其育表示，昨晚8點34分左右，縣長臉書管理員已經將文章發布，同步分享到幾個臉書地方社團，有部分社團有核准，但有部分社團因自我審核機制，管理員會有發布的權利，如果昨晚未發布今天張貼，就有違相關規定，該社團管理人也應撤下文章，後續選委會若啟動調查將會配合，並將提供發文相關紀錄藉以佐證。

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