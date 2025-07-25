徐巧芯助理涉吸金案被傳訊 吳靜怡：家人涉詐和國會助理涉吸金不是巧合

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/07/25 11:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦女子郭家希與丈夫錢祺圍以澳洲商Global公司名義在台吸金近5億元一案，其中5名業務員則以3至15萬元不等交保，包含立委徐巧芯前助理雷挺以犯罪嫌疑人身分被約談，檢察官諭令以10萬元交保。對此媒體人吳靜怡表示，從家人詐騙和國會助理涉入吸金，不是巧合，是巧芯！台灣人最痛恨「詐、騙、賭、毒」，松信選民怎麼能不罷免徐巧芯？

吳靜怡在臉書PO文表示，一起是涉及詐騙集團洗錢2700萬、被法院判決有罪的「後端水房案」；另一則是吸金金額高達5億元的「亮閣/澳洲GLOBAL假投資詐欺案」，這兩案的共通點是什麼？皆與立法委員徐巧芯有「人際關聯」，徐巧芯的「大姑與大姑丈」就是第一案主角劉向婕、杜秉澄，雙雙因為協助詐騙集團洗錢、組織犯罪，被判處重刑，法院一審判決書白紙黑字載明：他們透過自己或友人帳戶協助詐團操作虛擬貨幣（泰達幣），總額高達2700萬新台幣。

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吳靜怡指出，徐巧芯的「昨日國會助理」就是第二案負責向民眾吸金的「澳洲GLOBAL公司」業務員雷挺，是徐巧芯日前聘用的辦公室助理，是不是案件爆出後才被急速解僱？詐騙投資方案包括外匯保證金、不動產都市更新計畫，以及一項「泰國藥用植物農場計畫」，農場計畫卻是種植大麻！

吳靜怡續指，徐巧芯的昨日助理參與詐騙吸金的計畫是自2019年運作至2023年5月，不法所得必須透過洗錢手法才能運用，而徐巧芯的大姑與大姑丈，杜秉澄主導並指揮的「後端水房」的運作始於2023年3、4月間，杜秉澄分配非法所得，指揮洗錢行為，並負責資金轉移、虛擬資產轉換及上繳至指定錢包 ，兩案有沒有實質運作關聯性，恐怕檢調要好好調查！

吳靜怡質疑，徐巧芯的先生劉彥澧不只會玩德州撲克，對於「都更」應該相當熟悉，而樂穎資產管理和天時物業等公司藉辦說明會進行吸金行為，請問徐巧芯的丈夫劉彥澧先生，擔任中華民國都市更新研究發展協會理事長時，有沒有認識呢？畢竟，當時劉彥澧的業務是協助建商和住戶媒合，鎖定松山、信義區舉辦危老重建公益講座。

吳靜怡直言，罷免就是倒垃圾，台北市松山、信義需要一個乾淨的環境，拒絕「詐、騙、賭、毒」請投下罷免同意！

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