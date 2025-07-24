週末罷免投票、關稅將公布 謝金河：未來幾天是台灣命運重要轉折點

美國總統川普22日宣布，日本與美國達成對等關稅15%的貿易協議，讓美國股市多上漲，日經指數也連帶上漲。（法新社）

2025/07/24 09:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普22日宣布，日本與美國達成對等關稅15%的貿易協議，讓美國股市多上漲，日經指數也連帶上漲。財信傳媒董事長謝金河形容，「川普總是讓你從驚嚇到驚奇或驚喜！」他分析未來這幾天很可能會是台灣命運重要的轉折點，除了週末將迎來大罷免投票，川普也即將公布台灣的關稅稅率，並根據川普的言行提出「台灣不必太堅持，可能要對美國零關稅，才能得到好的稅率」。

謝金河在臉書發文指出，未來這幾天很可能會是台灣命運重要的轉折點，一個是726的大罷免，如果沒有成功，北京指揮的國會議員很可能持續癱瘓政局，直到2028年。

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至於另一個是川普即將公布的台灣關稅稅率，謝金河表示，趙少康、盧秀燕都把關稅拿出來作為政治攻防，甚至趙少康指政府故意蓋牌！對此謝金河強調「其實關稅都是川普說了算，而且川普第一時間一定會率先公布在他的『Truth Social』上面，大家只要上去找新聞就可以，沒有蓋不蓋牌的問題」。

謝金河也提到，其次是川普總是把目標喊得高高，然後慢慢放下，只要不是先前那麼高，利空馬上變利多。昨天川普公巿日本關稅從25%降到15%，川普第一時間在他的社群媒體公布，同時又加了一句：「我只會在對方國家開放市場的情況下，才會降低關稅⋯⋯」。對此謝金河解讀，這也意味著台灣不必太堅持，可能要對美國零關稅，才能得到好的稅率。

謝金河也分析，市場經過川普驚嚇後，很容易轉為驚喜或驚奇！印尼確定從32%降到19%之後，大家已經不計較讓出什麼？印尼股市開始顯著上升。至於日本的稅率從25%變25%，日本股市歡聲雷動，對此謝金河也直言「沒有25%，即使是15%，市場已經很開心了！」

謝金河在文末也指出，今天川普可能派貝森特和歐盟談判，預料歐盟稅率可能也會降到15%，對此謝金河也說「川普的親疏遠近，他胸中自有一把尺。最近他警告金磚國，如果他們要對抗美國，他會將他們殲滅！這句話已經夠直白了！台灣站在哪一邊，再清楚不過了！」

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