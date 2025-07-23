籲投不同意罷免 國民黨團：否則立法院長從韓國瑜變柯建銘

立院國民黨團今表示，若民進黨在國會一黨獨大，立法院長就會從韓國瑜（右）變成民進黨團總召柯建銘（左）。（資料照）

2025/07/23 15:21

〔記者劉宛琳／台北報導〕距離大罷免剩下三天，立法院國民黨團今召開記者會，再次呼籲選民7月26日一定要風雨無阻出來投下「不同意罷免票」。國民黨團表示，若大惡罷成功，讓民進黨在國會一黨獨大，立法院長就會從韓國瑜變成民進黨團總召柯建銘，只要是民進黨不想要的，全部都不會給人民。

國民黨團副書記長王育敏表示，這次大罷免投票為何事關重大？因為國民黨立委在立法院幫民眾做很多事情，包括爭取普發現金一萬元、5天國假還假於民、警消年金發給、虐童要判死，以及新竹球場查弊、全國光電弊案要持續追到底等等。一旦在野的國民黨立委席次在立法院變成少數，民進黨就會全部沒收所有福國利民政策。

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王育敏表示，立法院昨天已經將完成三讀的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」送到行政院，可以看到行政院長卓榮泰就是不願意發現金一萬元，行政院長可在10天內提覆議，一旦國民黨立委在立院席次減少，行政院在立院就會覆議成功，等於特別條例遭到民進黨、行政院沒收，民眾就永遠拿不到該還稅於民的一萬元。換言之，這不是個別區域立委被罷免與否的問題，而是關乎到所有民眾的權益。

王育敏表示，其次，國民黨立委幫勞工爭取5天國假，下半年就已經開始施行，如果執政的民進黨在國會成為多數，就會沒收這5天國假；警消年金會被民進黨政府取消。

王育敏指出，國民黨立委提出虐童要判死刑的「刑法」修正案，民進黨立委竟然在二讀時投下反對票，誰站在國人這邊？相信民眾眼睛是雪亮的。另外，包括新竹棒球場弊案、全台光電弊案，只要國民黨立委在國會多數，就會持續追查下去。

王育敏指出，倘若大惡罷成功，讓執政的民進黨在國會一黨獨大，立法院長就會從韓國瑜變成柯建銘。如果你不滿民進黨政府這一年半來的施政亂象，請投下「不同意罷免」票，讓國民黨與民眾黨席次過半監督政府，否則民進黨將為所欲為，只要民進黨想要的，不是人民想要的，全部都不會給。

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