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    陳佩琪稱大罷免成功「柯文哲就永遠不會被放出來」 遭鄉民噴爆

    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    2025/07/20 19:23

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今天（20日）在社群又提起前台北市副市長彭振聲妻子輕生一事，痛批賴政府司法迫害奪走人命。她還提到將於本週六（26日）登場的大罷免首批投票，宣稱如果大罷免成功，綠營主導立法院，那柯文哲就「永遠不會被放出來了！」

    陳佩琪今在臉書發文，「週二（15日）南下高雄公祭，對發生的悲劇真的感傷，一件針對先生的司法迫害案件，搞到這麼多人受牽連，有人健康受損，有人因此而喪命， 傷痛已經永遠無法彌補了！ 我對台灣司法的感受就是，偽造文書、抄寫幾份死人名冊、網路上找找幾張相片、滴幾滴血在上面這種罪輕，收押禁見好幾個月不放，對於小老百姓案件，重大傷害罪嫌犯只是隨便敷衍一下，放出去繼續殺人……」

    「按正常程序通過的都市計畫案，沒有任何違法證據，先生卻被莫名其妙關押了快一年，覺得台灣司法只會關押危害民進黨吃香喝辣的人，其他殺人和暴力詐騙的全都放跑，民進黨就只在乎自己，而不在乎人民的死活。執政黨還有臉號稱自己是自由民主？在野監督執政黨天經地義有什麼不對？不合你意就要罷免人家？根本就是綠共獨裁的行徑。」

    陳佩琪接著說：「我也知道大罷免若讓他們成功了，倘若五院中連立院的主導權都被他們拿走了 ，我的先生柯文哲是永遠不會被放出來了，因為綠共會更有恃無恐，把他用莫須有的罪名關押到死。謹在此呼籲小草、支持者、不願國家繼續沉淪的選民、曾在各地遇到我、 給我加油打氣的民眾們，大家今天一起來支持民眾黨的反罷活動，若您下午無法前來，也請務必在7月26日前去投下『反對罷免』一票，我們在此謝謝大家！」

    不過不少網友湧入陳佩琪的貼文底下怒噴，「不貪不就沒事？」、「沒證據？那麼多證據攤陽光下了還在那邊扯？」、「是妳老公拖累很多人下地獄」、「笑死，當初極力想把所有責任推給彭振聲，現在在這大嗑人血饅頭」、「妳先生就是個嗜血饅頭的貪污犯啦，還司法不公勒」、「柯家人真的特權無極限，沒救了」、「彭副妻不是妳害死的？」、「搞清楚舉發柯P弊案的是國民黨議員！柯家眷屬現要蹭國民黨反罷免好矯情哦！真不愧是見風轉舵的眷屬」、「阿北被關都是國民黨和腳尾昌在捅刀，但貪污關起來不就剛好而已嗎？橘子能否會回來作證才是重點，跟公民自發性的罷免什麼事？」

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