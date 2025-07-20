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    罷免日逼進 罷團憂：藍白縣市行政不中立「奧步」變本加厲

    藍白執政的9縣市已爆發多起「行政不中立」爭議事件，罷免藍委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」今日受訪說，罷團擔心這些縣市在投票前會變本加厲。（資料照）

    藍白執政的9縣市已爆發多起「行政不中立」爭議事件，罷免藍委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」今日受訪說，罷團擔心這些縣市在投票前會變本加厲。（資料照）

    2025/07/20 11:37

    〔記者林哲遠／台北報導〕首波罷免24位國民黨立委投票日將於7月26日登場，但藍白執政的9縣市，迄今已爆發大小不一的「行政不中立」爭議事件。在新北市，有綠營議員指控，市府動員義消與警消參加反罷免造勢，罷免藍委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」今日受訪時坦言，距離投票只剩不到一週，從動員義警消到用公家資源反罷免，種種「奧步」讓罷免團體很擔心，怕他們在投票前會更變本加厲。

    罷團表示，最近藍白執政的縣市，動用公務體系、阻礙罷免宣傳、散布假消息等行政不中立行為層出不窮。他們擔心，隨著投票日接近，這些縣市會運用手上的行政資源，祭出更多花招，比如假借名義動員公務員、阻撓罷免活動、散布不實資訊等。

    面對這些挑戰，罷團強調，「奧步」一直都在，但他們會堅守法治，用行動反擊，包含立即檢舉任何行政不中立的行為，同時全面透過媒體和社群平台曝光，讓所有違規行為攤在陽光下，罷團會嚴格遵守「選罷法」，也呼籲所有公務人員都能恪守行政中立。

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