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    洪孟楷否認500元走路工提告罷團 李宇翔提供事證「讓調查局查清楚」

    新北市議員李宇翔偕同律師進入調查局新北市調查處。（記者陸運鋒攝）

    新北市議員李宇翔偕同律師進入調查局新北市調查處。（記者陸運鋒攝）

    2025/07/16 11:28

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市議員李宇翔爆料，藍營為讓719「反惡罷 新北愛國者行動」人山人海，竟答應每人結束就能領取500元，立委洪孟楷等人昨到新北地檢署按鈴申告罷團。而李宇翔今天上午前往法務部調查局新北市調查處，提供資料具名檢舉「讓調查局查清楚」。

    李宇翔近日指控，上週發生新北勇消救人溺水殉職之際，藍委洪孟楷疑似聯手新北市府動員警消參與反罷造勢，引發爭議，前天再爆國民黨為了讓7月19日「反惡罷 新北愛國者行動」人山人海，竟又祭出「領500走路工」之事。為此，立委洪孟楷、羅智強及國民黨新北市黨部主委黃志雄，昨大動作到新北地檢署，對罷團提告。

    李宇翔今上午9時30分偕同律師張智偉，赴調查局新北市調查處遞交相關事證。李宇翔表示，國民黨719動員已涉及到宮廟跟陣頭系統，消息來源是從淡水傳出來的，並要求他們提供名單，也承諾在造勢活動後，會給予每個參加的人現金500元，包括line的對話紀錄跟內容，且有具體時間和集合地點。

    李宇翔指出，針對國民黨新北市黨部說子虛烏有，但昨天消息傳出後，這位動員的人還向被動員的人說，國民黨已經下令500元的事就不要再提了，但500元還是會照發，此一說法國民黨是否要說明清楚，「若認為是我造謠，為什麼不敢告我」，至於今天檢具相關事證，就是讓調查局查清楚。

    罷團發言人Nick說，洪孟楷委員有很多機會，可以針對他的爭議法案傾中立場做理性的論述，但是一直都沒有，直到了二階段成案後，他反而在社群媒體指控罷團造謠，他長期以來忽視公民議題，反而第一次回應公民團體就是去提告，這種行為其實非常以大欺小，而且濫用司法資源，令人感到遺憾。

    李宇翔指出，但昨天消息傳出後，動員的人還向被動員的人說，國民黨已下令500元的事不要再提，但500元還是會照發，此一說法國民黨是否要說明清楚。（記者陸運鋒攝）

    李宇翔指出，但昨天消息傳出後，動員的人還向被動員的人說，國民黨已下令500元的事不要再提，但500元還是會照發，此一說法國民黨是否要說明清楚。（記者陸運鋒攝）

    罷團發言人NICK對於立委洪孟楷提告認為是以大欺小，感到非常遺憾。（記者陸運鋒攝）

    罷團發言人NICK對於立委洪孟楷提告認為是以大欺小，感到非常遺憾。（記者陸運鋒攝）

    新北市議員李宇翔帶著相關證據赴調查局新北市調查處具名檢舉。（記者陸運鋒攝）

    新北市議員李宇翔帶著相關證據赴調查局新北市調查處具名檢舉。（記者陸運鋒攝）

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