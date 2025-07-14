不只反共更要滅共！台灣鷹爸：7/26大罷免是台灣民主光復日

台灣北社今召開「正台派、正藍軍堅定集結！反共罷免行動進入決戰倒數」聯合記者會，現場由北社社長羅浚晅（右前四）主持說明。（記者田裕華攝）

2025/07/14 12:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免進入倒數12天，台灣北社今日召開「正台派X正藍軍堅定集結：反共罷免行動進入決戰倒數」記者會，退役空軍飛官、有「台灣鷹爸」之稱的徐柏岳呼籲，希望正藍軍一起出來同意罷免，跟著國軍一起來「滅共」，7月26日大罷免就是台灣民主的光復日。

徐柏岳指出，正藍軍這次一定要站出來要反共，他有很多同學是現役將領，他曾詢問為什麼你們都不出來反共，對方回答不只要反共，而是要「滅共」，國軍漢光演習就是要「滅共」。

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前國防大學政戰學院院長余宗基表示，在國內，軍人是最不願意參與政治的，因為軍人的文化被告知要遠離政治，但這一次有很多人願意站出來，大家感覺到國家被「紅色力量」滲透到岌岌可危。

余宗基提及，台灣大部分的人希望維持現狀，所以必須認清時局，對現狀要有一個定義，究竟我們要選擇民主自由，或是共產極權的制度？大罷免不僅是台灣島內的事，更受到國際關注。

余宗基舉例，日本近期提出「單一戰區」構想，第一島鏈的國家都在大量投資軍事，都在積極備戰，備戰就是共同防禦中國以武力對台灣的侵犯。這次大罷免其實就是一種選擇，選擇和世界站一起共同嚇阻中國武力侵犯，或是選擇中國這個邪惡核心來和世界為敵。

他強調，支持維持現狀的國人，一定要認清是誰在破壞現狀，誰在影響自由民主的生活方式。並呼籲主張維持現狀的國人，7月26日一定要站出來，用手中神聖一票做出明確抉擇。

彭明敏基金會董事許文堂說，有些人受到中共誘惑拿中國紅利，在國會裡面毀憲亂政、胡亂立法、削弱國防，目的是要讓台灣變成中國一部分。這些親共、舔共立委，想當中共內應破壞台灣自由、民主體制，都應該要被罷免，台灣的民主要透過大罷免落實，以後的政客才知有所畏懼。

台灣教授協會副會長陳月妙指出，大罷免是要維持現在的生活方式，維持台灣自由民主是不分藍綠、超越黨派的，這次罷免志工很多是年輕人、女性挺身而出，就是意識到國家有被改變的危機。看看香港被中國統治，200萬人走上街頭抗議都無法改變什麼，台灣不能步入香港後塵，這次要用罷免方式讓那些紅色代言人下台。

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