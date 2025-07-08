為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    日學者揭罷免勝敗關鍵 吳思瑤：翻轉國會席次努力的方向

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤於議場大門接受媒體聯訪，回應時事議題。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤於議場大門接受媒體聯訪，回應時事議題。（記者謝君臨攝）

    2025/07/08 12:02

    〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免726投票倒數，對台灣政治有深入觀察與見解的日本學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸評估，要成功罷掉10席以上國民黨立委，民進黨才有機會在接下來的補選贏得至少6席的立委席次，讓民進黨在國會單獨過半。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今說，要成功讓國會席次翻轉，這是努力的方向。

    吳思瑤表示，小笠原老師長期關注台灣民主，尤其是選舉，他絕對是專業中的專業，台灣第一次有這麼大型由公民發動的大罷免行動，相對應於過去的選舉策略和選舉評估，很多的社會研究或選舉研究都是新的狀況。

    他說，小笠原老師的建議非常正確，若要能夠有效翻轉國會，當然需要罷掉6席以上，這就設定了罷掉的數量和補選要獲勝的席次，這都是科學可以推估的，而就過去的選舉經驗和我方現在的評估，也大多是呈現這樣的努力方向。

    吳思瑤指出，小笠原老師的建議和分析，符合社會大眾的看法，但最終決定還是在於公民朋友的選擇。倒數18天仍屬於非常多變、激烈的時期，尤其看到「藍白合」密不透風的合作，甚至對罷團開啟全面攻擊，公民罷團需要民進黨全力奧援，這是我們現在心無旁騖、全力團結一致的目標，「倒數18天就是努力吧！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播