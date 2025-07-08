日學者揭罷免勝敗關鍵 吳思瑤：翻轉國會席次努力的方向

立法院民進黨團幹事長吳思瑤於議場大門接受媒體聯訪，回應時事議題。（記者謝君臨攝）

2025/07/08 12:02

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免726投票倒數，對台灣政治有深入觀察與見解的日本學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸評估，要成功罷掉10席以上國民黨立委，民進黨才有機會在接下來的補選贏得至少6席的立委席次，讓民進黨在國會單獨過半。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今說，要成功讓國會席次翻轉，這是努力的方向。

吳思瑤表示，小笠原老師長期關注台灣民主，尤其是選舉，他絕對是專業中的專業，台灣第一次有這麼大型由公民發動的大罷免行動，相對應於過去的選舉策略和選舉評估，很多的社會研究或選舉研究都是新的狀況。

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他說，小笠原老師的建議非常正確，若要能夠有效翻轉國會，當然需要罷掉6席以上，這就設定了罷掉的數量和補選要獲勝的席次，這都是科學可以推估的，而就過去的選舉經驗和我方現在的評估，也大多是呈現這樣的努力方向。

吳思瑤指出，小笠原老師的建議和分析，符合社會大眾的看法，但最終決定還是在於公民朋友的選擇。倒數18天仍屬於非常多變、激烈的時期，尤其看到「藍白合」密不透風的合作，甚至對罷團開啟全面攻擊，公民罷團需要民進黨全力奧援，這是我們現在心無旁騖、全力團結一致的目標，「倒數18天就是努力吧！」

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