為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    回嗆黃國昌影片被讚爆！沈伯洋現身留言：根本講不完

    民進黨立委沈伯洋出席院會，議案表決前上台發言。（記者塗建榮攝）

    民進黨立委沈伯洋出席院會，議案表決前上台發言。（記者塗建榮攝）

    2025/07/04 17:10

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌今天在立院發言時，痛批民進黨在沒證據的情況下指控別人是「中共同路人」。不過，輪到立委沈伯洋發言時，他馬上洋洋灑灑舉出超過10例，反問黃國昌：「這個叫做沒有證據嗎？」相關影片被剪輯轉到臉書政治粉專後，引發大量分享，沈伯洋本人還親自留言：「根本講不完。」

    黃國昌今天在立院發言痛罵民進黨：「一天到晚，在沒有證據的情況之下，指著別人的鼻子說你是中共同路人。」不過，沈伯洋發言時立刻舉出超過10例回嗆，「這樣叫做沒有危害國防，沒有危害國安的證據嗎？」

    沈伯洋發言時直接質問黃國昌，「什麼叫做沒有證據？」民眾黨裡面的人跑到中國參加海峽論壇，這個叫做沒有證據嗎？新黨跟統促黨的人一堆在民眾黨，這個叫做沒有證據嗎？國民黨黨團立院總召傅崐萁帶著一群立委到中國握手，這個叫做沒有證據嗎？

    沈伯洋還說，「你們擋了國安法案擋了400多次，這個叫做沒有證據嗎？你們做了離島建設條例，為金門馬祖變成一國兩制的示範區鋪路，這個叫做沒有證據嗎？你們提出中配六改四，提出了三次，要開放大量的中國移民，這個叫做沒有證據嗎？」

    沈伯洋說，「要把台灣跟中國之間的爭執和戰爭，把它定義成內戰的關係，請問這個叫做沒有證據嗎？請問你們在院會的時候，擋國防預算這個叫做沒有證據嗎？我們現在特別條例整整1500億，針對我們的海巡、資安、國防儲備，全部砍到0，1500億砍到0，這樣叫做沒有危害國防，沒有危害國安的證據嗎？」沈伯洋最後嗆，證據這麼多，從頭到尾在破壞的、在造成國安危機的，「不就是你們嗎？」

    臉書粉專「打馬悍將粉絲團」將這段影片剪輯發文引發熱議，短短3個小時多有近1000則留言，還有超過3000次分享。網友紛紛說：「證據確鑿耶」、「狠狠的打臉呢！」「越聽越生氣，能不罷免嗎？」沈伯洋本人也親自留言：「我還沒講民防法，紅媒相關修法…根本講不完。」

    民眾黨立委黃國昌上台說明提案發言。（記者塗建榮攝）

    民眾黨立委黃國昌上台說明提案發言。（記者塗建榮攝）

    立委沈伯洋發言時，馬上洋洋灑灑舉出超過10例，反問黃國昌：「這個叫做沒有證據嗎？」（擷取自臉書粉專「打馬悍將粉絲團」）

    立委沈伯洋發言時，馬上洋洋灑灑舉出超過10例，反問黃國昌：「這個叫做沒有證據嗎？」（擷取自臉書粉專「打馬悍將粉絲團」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播