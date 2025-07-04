回嗆黃國昌影片被讚爆！沈伯洋現身留言：根本講不完

民進黨立委沈伯洋出席院會，議案表決前上台發言。（記者塗建榮攝）

2025/07/04 17:10

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌今天在立院發言時，痛批民進黨在沒證據的情況下指控別人是「中共同路人」。不過，輪到立委沈伯洋發言時，他馬上洋洋灑灑舉出超過10例，反問黃國昌：「這個叫做沒有證據嗎？」相關影片被剪輯轉到臉書政治粉專後，引發大量分享，沈伯洋本人還親自留言：「根本講不完。」

黃國昌今天在立院發言痛罵民進黨：「一天到晚，在沒有證據的情況之下，指著別人的鼻子說你是中共同路人。」不過，沈伯洋發言時立刻舉出超過10例回嗆，「這樣叫做沒有危害國防，沒有危害國安的證據嗎？」

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沈伯洋發言時直接質問黃國昌，「什麼叫做沒有證據？」民眾黨裡面的人跑到中國參加海峽論壇，這個叫做沒有證據嗎？新黨跟統促黨的人一堆在民眾黨，這個叫做沒有證據嗎？國民黨黨團立院總召傅崐萁帶著一群立委到中國握手，這個叫做沒有證據嗎？

沈伯洋還說，「你們擋了國安法案擋了400多次，這個叫做沒有證據嗎？你們做了離島建設條例，為金門馬祖變成一國兩制的示範區鋪路，這個叫做沒有證據嗎？你們提出中配六改四，提出了三次，要開放大量的中國移民，這個叫做沒有證據嗎？」

沈伯洋說，「要把台灣跟中國之間的爭執和戰爭，把它定義成內戰的關係，請問這個叫做沒有證據嗎？請問你們在院會的時候，擋國防預算這個叫做沒有證據嗎？我們現在特別條例整整1500億，針對我們的海巡、資安、國防儲備，全部砍到0，1500億砍到0，這樣叫做沒有危害國防，沒有危害國安的證據嗎？」沈伯洋最後嗆，證據這麼多，從頭到尾在破壞的、在造成國安危機的，「不就是你們嗎？」

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」將這段影片剪輯發文引發熱議，短短3個小時多有近1000則留言，還有超過3000次分享。網友紛紛說：「證據確鑿耶」、「狠狠的打臉呢！」「越聽越生氣，能不罷免嗎？」沈伯洋本人也親自留言：「我還沒講民防法，紅媒相關修法…根本講不完。」

民眾黨立委黃國昌上台說明提案發言。（記者塗建榮攝）

立委沈伯洋發言時，馬上洋洋灑灑舉出超過10例，反問黃國昌：「這個叫做沒有證據嗎？」（擷取自臉書粉專「打馬悍將粉絲團」）

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