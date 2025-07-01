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    國民黨黨工遭帶走約談 朱立倫：今天不出面遏止賴清德 明天任何人

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/07/01 13:51

    〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部等多名黨工遭檢調帶走約談，國民黨主席朱立倫今日在臉書發文感嘆，「賴清德總統上任之後，台灣變成什麼樣子？司法檢調威逼人民，甚至沾滿鮮血，這不是我們的民主台灣。今天不出面遏止賴清德，明天任何人！」

    朱立倫指出，為了政治利益，檢調再度啟動全台大搜索，國民黨的黨工們前日已無保請回、查無實證，卻窮追猛打、死不放手，清晨搜家、帶人南下偵辦，連癌末的黨工李得全都得再次承受訊問帶來的生命風險與痛苦，前台北市副市長彭振聲出庭應訊，卻迎來至親輕生的噩耗。

    他說，「要押人取供到什麼地步，才要罷休？不當羈押、訊問，要多少人受到的不公及鮮血為你的獨裁加冕才能滿足？何時才能放過台灣人民？」「在賴清德總統高喊青鳥飛出來，各地獵巫民眾、宣洩仇恨與對立、高喊激昂之後，我們還能修補撕裂後的社會嗎？又有多少人在這場獨裁執念之下要被犧牲？」

    朱立倫表示，一個一個被帶走的不只是人，而是我們對民主的信任、對正義的盼望，以及對這片土地還能公平對待每一個人的希望。「團結不是用打壓，不是用恐懼塑造服從。打掉雜質後的團結，是真正的民主嗎？」

    朱立倫還說，今天沉默的大眾不站出來，明天被霸凌的對象就是你，請大家一定要站出來捍衛台灣民主，捍衛台灣司法公義。

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